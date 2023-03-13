تدوین «مانا» آغاز شد/ ماجرای توقف یک اجرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «مانا» به کارگردانی مشترک سهیل بابایی و فریما خلیلی و تهیه‌کنندگی مشترک مرتضی مظلومی و کمپانی بین‌المللی Raw با پایان یافتن تصویربرداری و مراحل تولید، روی میز تدوین قرار گرفت تا با طی کردن مراحل پس تولید آماده پخش در جشنواره‌های جهانی شود.

این فیلم بخشی از زندگی بازیگری با نام مانا را روایت می‌کند که به دلیل نبودن پدر، اجرای خود را روی صحنه نمایش متوقف کرده است.

روشا اکبرزادگان، هانیه مقدم، امیر افشار، صبا باقرپور بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به نویسنده: سهیل بابایی، مدیر تصویربرداری: حمید مهرافروز، مدیر تولید: مصطفی عباسی، صدابردار: حامد صمدزاده، طراح صحنه‌ولباس: کوشنا شاهرخی، طراح گریم: نازنین محمودی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: یوسف جوان آراسته، طراح حرکت وکروگرافی: پردیس خسروی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: مسعود قدسی، دستیار دوم کارگردان: فرتاش دوراندیش، منشی صحنه: شیده غفاریان و مشاور رسانه: حامد قریب اشاره کرد.