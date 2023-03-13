برداشت ۲ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال از حساب سازمان لیگ فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روز هشتم اسفند برای حضور در تورنمنت ۶ جانبه فوتسال عازم تایلند شد. شرکت در این تورنمنت برای تیم ملی اهمیت زیادی داشت چرا که از یک سو فرصت خوبی برای محک زدن بازیکنان پس از جام ملت‌های آسیا بود و همچنین میدانی بین المللی برای زیر نظر گرفتن بازیکنان جوان وجود داشت.

ایران در این رقابت‌ها به سادگی به فینال رسید و در دیدار نهایی هم تیم ژاپن را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست داد. پیروزی در این بازی هم به اندازه حضور ایران در تورنمنت اهمیت داشت چرا که کادر فنی موفق شد تا حدودی باخت به ژاپن در فینال جام ملت‌های ۲۰۲۲ آسیا را جبران کند.

با این حال اعزام ایران به تایلند دردسرهای زیادی را برای فدراسیون به دنبال داشته است. اطلاعات خبرنگار مهر حاکی است فدراسیون فوتبال برای تأمین هزینه پرواز تیم به تایلند، مبلغی بیش از ۲ میلیارد تومان از حساب سازمان لیگ فوتسال برداشت کرده است!

مشکلات مالی فدراسیون فوتبال و تلاش برای اعزام تیم ملی فوتسال به این تورنمنت، مدیران فدراسیون را به سمت حساب سازمان لیگ سوق داد تا از این طریق خللی به سفر ملی پوشان وارد نشود.

این در شرایطی است که حساب سازمان لیگ متعلق به باشگاه‌ها است و در واقع سازمان لیگ باید هزینه‌های مربوط به برگزاری مسابقات داخلی را با پول خود باشگاه‌ها انجام بدهد.

دیدار ایران و ژاپن در فینال تورنمنت تایلند

این نخستین بار نیست که فدراسیون برای جبران کسری مالی خود سراغ سازمان لیگ فوتسال می‌رود. دو ماه پیش بود که فدراسیون برای تأمین بخشی از هزینه‌های المپیاد استعدادیابی کیش، بازهم حساب سازمان لیگ را هدف قرار داد و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان از آن برداشت کرد.

باتوجه به اینکه سازمان لیگ فوتسال یک سازمان مستقل از کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال محسوب می‌شود و درآمدهایش متعلق به باشگاه‌ها است مشخص نیست چرا به حساب‌های آن به چشم قلکی برای فدراسیون نگاه می‌شود.

بعضی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از برداشت اولیه فدراسیون از حساب سازمان لیگ به خاطر المپیاد استعدادیابی، جلسه‌ای را با مهدی تاج رئیس فدراسیون برگزار کردند تا در جریان جزئیات این اتفاق قرار بگیرند.

البته برگزاری این جلسه به مذاق احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال که ظاهراً بدون دریافت حکم در سازمان لیگ فوتسال هم مشغول به کار است، خوش نیامد و باعث دلگیری و دلخوری اعضای سازمان لیگ فوتسال از اصولی شد.

سازمان لیگ فوتسال و یا فدراسیون فوتبال هنوز درباره مبلغ باقیمانده در حساب سازمان لیگ شفاف سازی نکرده‌اند. باتوجه به اینکه برگزاری مراسم بهترین‌های سال فوتسال هم هزینه‌های زیادی داشت، مشخص نیست در پایان سال ۱۴۰۱ و پیش از شروع فصل آینده لیگ برتر چه مبلغی در حساب سازمان لیگ باقی می‌ماند.

از سوی دیگر بحث قانونی برداشت فدراسیون از حساب سازمان لیگ هم مطرح است که می‌طلبد اعضای هیأت رئیسه و یا فدراسیون فوتبال درباره آن توضیحات لازم را ارائه کنند و باشگاه‌ها هم پیگیر حق قانونی خود باشند.