به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی تقی زاده، عصر شنبه در نشست هم اندیشی گسترش کرسیهای تدبر و تفسیر قرآن کریم در گیلان اظهار کرد: حلقه گمشده امروز انقلاب اسلامی، عدم فعالیت انصارالله در جامعه است.
وی با اشاره به اهمیت رویکرد ربانی و الهی بودن افراد در جامعه افزود: ربانیت و تبیین فرهنگ الهی و معنوی در جامعه اثرگذار است.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم با بیان اینکه تدبر و تفسیر قرآن نیاز مهم جامعه است، گفت: رویکرد قرآن محوری باید برای نسلها، افکار و اندیشههای مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد.
تقی زاده با بیان اینکه آموزش همگانی قرآن از مهمترین برنامه های سازمان دارالقرآن است، اضافه کرد: معنامحور بودن، تدبر و تفسیر قرآن کریم در بخشهای مختلف بسیار اهمیت دارد.
وی با تاکید بر اعتبار دهی افراد مروج تدبر و تفسیر قرآن در استانها افزود: رسمیت بخشی به فعالان تدبر و تفسیر قرآن در اولویت قرار گیرد.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم از پویش سوره محمد پیامبر خوبیها در کشور خبر داد و بیان کرد: سوره حضرت رسول بسیار امیدآفرین در جامعه است و باید مورد تدبر و تفسیر قرار گیرد.
تقی زاده با تاکید بر تجلیل از فعالان قرآنی در نمازهای جمعه، اضافه کرد: تجلیل فعالان قرآنی در نماز جمعه موجب تقویت، تشویق و جهت دهی افراد میشود.
وی با تاکید بر توجه ویژه مدارس و مراکز آموزشی به مفاهیم قرآنی افزود: مدراس و دانشگاهها باید پیشگامان تبیین معارف قرآنی باشند.
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