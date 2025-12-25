حجت الاسلام رایجی: ۵۰۰ نفر از راهبران قرآنی در کشور شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود رایجی عصر پنجشنبه در نشست منطقهای تبادل تجربیات میان فعالان و راهبران «حلقههای میانی» استانهای گلستان، گیلان و مازندران گفت؛ این نشست، که نتیجه ماهها رصد و پایش توسط سازمان دارالقرآن است، با حضور ۴۵ نفر از اساتید و مدیران و موثرین فعال قرآنی همراه بود.
وی افزود؛ این نشست یکروزه که با هدف مباحثه، هماندیشی و تبادل تجربیات میان عناصر فعال قرآنی مناطق شمالی کشور برگزار شد، ادامه طرح ملی سازمان دارالقرآن و شورای توسعه فرهنگ قرآنی بود که بیش از شش ماه به رصد، پایش و شناسایی ۵۰۰ نفر از راهبران و فعالان مؤثر در سراسر کشور پرداختهاست.
این مسئول قرآنی کشور خاطرنشان کرد؛ با طرح بحث درباره ادبیات و ضرورت «حلقههای میانی» در بدنه فعالان قرآنی نهادینه و سازماندهی نشده بود؛ اما طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اگر جامعه به دنبال یک حرکت عمومی، توسعه فراگیر و پرشتاب در حوزه قرآن باشد، نهادهایی همچون شورای توسعه فرهنگ قرآنی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان دارالقرآن و دیگر مراکز ذیربط، باید توجه ویژهای به حلقههای میانی قرآنی داشته باشند.
وی بیان داشت؛ حلقههای میانی که مخاطب این نشستها هستند، شامل فعالان و باتجربههای قرآنی هستند که از میان مؤسسات، خانههای قرآن و همچنین فعالانی که لزوماً تشکل رسمی ثبت نکردهاند، با یک فرایند متقن و پیچیده شناسایی شدهاند.
تبیین جایگاه راهبردی فعالیتهای قرآنی
وی ادامه داد؛ این افراد در سطحی بالاتر از راهبری و تحرک در میدان فعالیت قرآنی قرار دارند و دعوت به این نشستها جهت تبادل نظر با ایشان صورت گرفته است.
در ادامه، حجتالاسلام ابراهیمی، دستیار و مشاور ویژه رئیس سازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور، به تبیین جایگاه راهبردی این فعالان پرداخت و خاطرنشان ساخت؛ ترویج فعالیتهای قرآنی و رسیدن به «تمدن قرآنی»، تنها با مردمیسازی این فعالیتها میسر خواهد شد.
وی با استناد به آیه ۲۵ سوره حدید، هدف بعثت پیامبران را «لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسط» (قیام مردم به قسط) دانست و بیان داشت: برای اینکه این تمدن بزرگ و نوین قرآنی محقق شود، لازم است که ما نفوس و افرادی داشته باشیم که بتوانند راهبری توحیدی و فعالیتهای قرآنی را در عرصههای مختلف کلان جامعه دنبال کنند.
این مسئول قرآنی کشور، از این افراد در قرآن کریم با عنوان «ربیون» (سوره آل عمران، آیه ۱۴۶) و «انصارالله» (سوره صف) یاد کرد که قصد دارند به سمت «بنیان مرصوص» حرکت کنند و اضافه کرد: «گسترش فعالیتهای قرآنی و تبدیل آن به گفتمان و تمدن قرآنی، نیازمند حلقههای میانی است که همان نقش ربیون و انصارالله را در جامعه ایفا میکنند.
همچنین، حجتالاسلام اسماعیل رمضانی، رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی مازندران، با تأکید بر اهمیت این نشست، افزود: این نشست پیرو فرمایشات حضرت آیتالله خامنهای و در راستای ترویج فعالیتهای قرآنی و بسترسازی مناسب برای تقویت و گسترش فرهنگ قرآنی، با استفاده از ظرفیت مؤثر راهبران تشکیل شده است.
وی هدف اصلی جلسه را هماهنگی، همافزایی و استفاده از تجربیات در جهت تبیین بهتر و «شناخت میدان» برای افزایش تحرک و عمقبخشی به اقدامات قرآنی دانست و بیان داشت که حلقههای میانی نقش راهبران و واسطهها را در جامعه ایفا میکنند. ایشان در ادامه به ویژگیهای تراز و خصوصیات لازم برای احراز این جایگاه راهبری قرآنی اشاره و تأکید کرد.
این نشست با حضور حدود ۴۵ نفر از مؤثرین، اساتید دانشگاه و حوزه، و مدیران مؤسسات قرآنی سه استان شمالی کشور، در قالب گفتوگو، تبادل نظرات و تجربیات به صورت حلقههای هماندیشی، از صبح تا عصر امروز پنجشنبه ۴ دی ماه در محمودآباد برگزار شد.
