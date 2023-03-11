به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اینتل ریپابلیک، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان امروز شنبه در مصاحبه ای برای بازدید از شهر کی یف پایخت کشور اوکراین شرط گذاشت.

رهبر کاتولیک های جهان در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی «La Nacion» اعلام کرد که آماده است تا از کی‌ یف دیدن کند، اما به شرط اینکه به مسکو هم برود.

«پاپ فرانسیس» در این مصاحبه گفت: به هر دو شهر خواهم رفت یا به هیچ کدام سفر نمی کنم.

وی در این باره اضافه کرد که به سختی به منظور پایان یافتن درگیری ها در اوکراین در حال فعالیت است.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست دونباس (دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی‌ زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌ کند تا از مردمی که ۸ سال مورد سوء استفاده و نسل‌ کشی رژیم کی‌ یف بوده‌ اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ ها» پاکسازی شود.