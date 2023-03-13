قیمت خیار ۲۰ درصد افزایش و پیاز ۲۰ درصد کاهش یافت+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده فروشی میوه و سبزیجات در هفته جاری (۲۲ تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۱) از سوی میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اعلام شد. خرید عید آغاز شده و میوه از اقلامی است که در روزهای پایانی تهیه می‌شود. به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی اوج خرید میوه مردم روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند است. چند سالی است در ایران تأمین سیب و پرتقال ایام عید از سوی دولت با قیمت پایین‌تر از بازار انجام می‌شود. امسال دید و بازدیدهای نوروزی پس از حدود ۳ سال قرنطینه با حجم بیشتر بوده و مصادف شدن سوم فروردین ۱۴۰۲ خورشیدی با اول ماه رمضان ۱۴۴۴ قمری دید و بازدیدها را به شب نشینی تبدیل می‌کند.

قیمت میوه در هفته جاری نسبت به هفته گذشته تغییراتی داشته و برخی اقلام افزایش و برخی کاهش قیمت داشته‌اند. نرخ عمده پرتقال تامسون شمال از هر کیلو ۲۱ هزار تومان در هفته سوم اسفند با افزایش ۱۹.۰۵ درصدی به ۲۵ هزار تومان در هفته جاری رسیده است. سیب قرمز هم از هر کیلو ۳۵ هزار تومان قیمت عمده فروشی با افزایش ۱۴.۲۹ درصد به ۴۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سبزیجات هم در هفته پایانی اسفند دچار تغییرات شده و خیار با افزایش قیمت و پیاز با کاهش قیمت مواجه بوده است. خیار رویال با افزایش ۲۰ درصدی از هر کیلو قیمت عمده ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسیده و نوع گلخانه‌ای آن با افزایش ۱۶.۶۷ از هر کیلو ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده است.

پیاز از محصولاتی است که در هفته جاری با کاهش ۲۰ درصدی از هر کیلو ۲۰ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان رسیده است (نوع شیری و زرد).

سیب زمینی هم افزایش ۷.۱۴ درصدی را تجربه کرد و از هر کیلو آن در میادین عمده فروشی ۱۴ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است.

فلفل دلمه رنگی از حواشی بازار سبزیجات است که قیمت آن را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند این در حالی است که قیمت آن در هفته دوم اسفند در میادین عمده فروشی هر کیلو ۷۵ هزار تومان قابل تهیه بود. در بازار میوه‌های فصل هم توت فرنگی از میوه‌های لوکس بوده و هر کیلوی آن ۱۸۰ هزار تومان در میوه فروشی‌های مرکز شهر قابل خرید است.

در ادامه ریز قیمت میوه و سبزی جات در هفته جاری قابل مشاهده است.