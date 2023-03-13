به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بانک‌زده‌ها» به کارگردانی جواد اردکانی و علی بکائیان از جمعه ۲۶ اسفندماه اکران آنلاین می‌شود.

این فیلم کمدی که به مسائل روز جامعه می‌پردازد با فیلمنامه‌ای از جواد اردکانی و زهرا اردکانی ساخته شده است.

در «بانک‌زده‌ها» بازیگرانی چون نسرین مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومی، علی انصاریان، بیژن بنفشه‌خواه، الناز عبدی، مسعود محمودی و سحر قریشی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

«بانک‌زده‌ها» یکی از آخرین فیلم‌های زنده‌یاد علی انصاریان بازیگر و بازیکن سابق فوتبال بود.

تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده علی روئین‌تن است که سابقه ساخت آثاری چون «دل‌شکسته» و «زمهریر» را به‌عنوان کارگردان در کارنامه دارد.

در خلاصه داستان «بانک‌زده‌ها» چنین آمده است: «زدم، زدی، زد؛ زدیم، زدید، خورد… اما برای ما مشخص نیست کسانی بانک زده‌اند یا بانک آن‌ها را زده است. چه بزن بزنی‌ست و چه بزن بزنی باید باشد در بانک‌زده‌ها و ما خودمان هم حیرانیم. به همه گفتیم زدیم شمام بگید زدن. تو بزن تا من برقصم با رنگ گروه بی‌تی‌اس.»

فیلم «بانک‌زده‌ها» از ۲ شهریور ۱۴۰۱ به نمایش عمومی در آمد.

این فیلم از طریق پلتفرم فیلم‌نت اکران آنلاین می‌شود.