به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی در دیدار جمعی از وکلای شرعی مقام معظم رهبری در شهرهای مختلف عراق که در حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شد؛ به علل و عوامل ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی اشاره و با بیان اینکه توفیقات جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف از محاسبات مادی فراتر است؛ اظهار کرد: انقلاب ملت ایران جنبشی اسلامی و ایمانی است که از لحظه وقوع تا کنون در عرصه‌های مختلف مشمول امدادهای الهی بوده و این دست غیب الهی است که این کشور و انقلاب را در برابر توطئه‌های فراوان و خطرناک دشمنان حفظ کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) صاحب حقیقی این کشور، انقلاب و نظام هستند؛ بیان کرد: علی رغم میل و خواسته بدخواهان و دشمنان، انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور تأثیرگذاری عمیقی داشته است؛ این انقلاب در خارج از مرزهای امید و اعتمادبه‌نفس را در جهان اسلام ارتقا داد و رشحاتی از انوار مقدس آن موجب شکل گیری جریان مقاومت در منطقه و رقم خوردن پیروزی‌های حزب الله در برابر دشمن صهیونیستی، مقاومت مردم یمن و سوریه و ایجاد شرایط سخت برای رژیم اشغالگر قدس شد.

وی با اشاره به پیشرفت‌‎های داخلی کشور پس از پیروزی انقلاب، افزود: در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم همه تحریم‌ها و فشارها، ایران در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت و بهداشت، آموزش عالی، قدرت نظامی، فناوری هسته‌ای، علوم دانش بنیان، صنعت و غیره رشد و تعالی داشته است، در شرایطی که در گذشته در موارد بسیار جزئی نیز محتاج کشورهای غربی بودیم.

حجت الاسلام والمسلمین مروی انقلاب اسلامی را جنبشی بر گرفته از قرآن و مکتب اهل بیت (ع) دانست و گفت: این انقلاب مختص به یک کشور و نژادی خاص نیست، تمام انسان‌ها مخاطب انقلاب اسلامی هستند زیرا مخاطب اسلام و قرآن نیز قشر خاصی نبوده و بشریت است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین دو ملت ایران و عراق اشاره کرد و با بیان اینکه این دو ملت در تمام جهات جز زبان، با یکدیگر مشترک هستند؛ گفت: ما عزت، پیشرفت، امنیت، عمران، رفاه و آبادی عراق را عزت و پیشرفت کشور خودمان می‌دانیم و هیچ جدایی بین ایران و عراق نمی‌دانیم؛ ایران و عراق دو کشور بزرگ شیعه در منطقه هستند که باید یکدیگر را حمایت کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال نفوذ و استعمار عراق است، گفت: دشمن همدلی، وحدت و دوستی امت مسلمان را نمی‌پسندد و برای ایجاد تفرقه توطئه می‌کنند و از هیچ تلاش و خباثتی برای بد جلوه دادن خدمات جمهوری اسلامی فروگذار نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین مروی دفاع از حق را یکی از وظایف علمای مسلمان دانست و اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم به توبیخ و تقبیح کتمان کنندگان حق می‌پردازد؛ لذا دفاع از حق یک رسالت الهی است که در مسیر بیان و دفاع از آن نباید از شماتت سرزنش کنندگان هراس داشت.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین با بیان اینکه ما به میزبان ۲ میلیون زائر عراقی در طول سال در ایران افتخار می‌کنیم؛ اظهار کرد: در حرم مطهر رضوی یک رواق و صحن را به زائران عرب زبان حضرت رضا (ع) اختصاص داده‌ایم که عمده آنها زائران عزیز عراقی هستند.