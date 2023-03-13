انبوه سازان مسکن از مصالح تولیدی خراسان جنوبی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده یکشنبه شب در چهلمین جلسه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی بیان کرد: اینکه نسبت به داشته‌ها، شناسنامه و ماهیت استان تعصب داشته باشید، قابل تحسین است.

وی با اشاره به اینکه در مجلس شورای اسلامی و صحن‌های حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) در حرم حضرت علی (ع) ۷۰ تا ۸۰ درصد سنگ‌ها استفاده شده از سنگ‌های خراسان جنوبی است، افزود: باید همه سنگ‌های خراسان جنوبی شناسنامه دار شوند تا مشخصات فنی آنها هم مشخص باشد.

به گفته عباس زاده، با توجه به اینکه قیمت سنگ‌های گرانیت سبز نهبندان نسبت به سنگ‌های خارج از استان بیشتر است بنابراین باید از این سنگ‌ها در ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی و یا پروژه‌های خاص استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برای الزام استفاده از سنگ‌های تولید خراسان جنوبی از طریق شورای فنی استانداری اعلام آمادگی کرد و ادامه داد: باید اقدام لازم برای بازاریابی سنگ گرانیت سبز انجام شود.

عباس زاده بیان داشت: انبوه سازان که ساخت دو هزار و ۷۰۲ واحد را در شهرک زعفرانیه بیرجند بر عهده دارند، پیشنهاد داده‌اند که همه مصالح مورد نیاز خود را از واحدهای تولیدی خراسان جنوبی خریداری کنند.

به گفته وی در این باره مقرر شد انبوه سازان نیازهای خود را در این خصوص مشخص کنند تا در جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان خراسان جنوبی بررسی لازم در این زمینه انجام شود تا با حفظ شرایط رقابت این کار اجرای شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: بخش خصوصی برای معرفی و بازاریابی سنگ گرانیت سبز باید اقدام لازم را انجام دهد و ما هم آماده هرگونه همکاری در این خصوص هستیم.