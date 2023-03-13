اثر یک سریال تلویزیونی در ایجاد انگیزه میان دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله الماسی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش در آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان با بیان اینکه یکی از مطالبات رهبری و مردم از نظام آموزشی تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است؛ گفت: مدرسه‌ای که بتواند نسل پیشرو را تربیت کند باید ویژگی‌هایی داشته باشند.

الماسی با بیان اینکه در سند تحول بنیادین به مدرسه صالح اشاره شده است؛ گفت: برخی انتقاد می‌کنند سند تحول بسیاری آرمانی نوشته شده است. در همین سند گفته شده که دانش آموزان باید به نوعی از حیات طیبه دست یابند. ما باید شاخصه‌های مدرسه صالح را که در سندبه آن اشاره شده، بررسی کرده و به آن برسیم. البته اجرای سند تحول را آقای پارسانیا پیگیری می‌کنند اما همه ما باید برای دست یابی به شاخصه‌های سند تحول تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه ساده سازی یکی از اصلی ترین محورهای مورد انتظار در سند تحول است؛ گفت: در ساده سازی باید آموزش‌ها را با نیازهای روز جامعه و دانش آموز پیوند دهیم. مدل آموزش پیوندی باید به این توجه کند که آموزش هر مطلبی در میان همه یا بخشی از دانش آموزان نفعی داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم تولید محتوا برای ایجاد انگیزه میان دانش آموزان در تحقق سند تحول گفت: سریال پرواز ممنوع که در تلویزیون پخش شد باعث شد مسابقات مختلف و رباتیک در مدارس متوسطه اول و دوم کشور راه افتاده است. ما باید آموزش‌های مدرسه را به چالش‌های پیش رو در صنعت متصل کنیم.

الماسی با بیان اینکه متناسب سازی هم ضروری است؛ گفت: اطلاعاتی که در دسترس همگان است باید متناسب سازی و مرتب شود. ما با نسلی مواجه هستیم که بیشترین اطلاعات را از ابتدای کودکی کسب می‌کند لذا لازم است این اطلاعات متناسب با وی پرداخته شود. متناسب سازی آموزش و سند تحول بنیادی از موضوعات اصلی مورد توجه ماست و آموزش‌ها و سند نسبت به هم باید منعطف باشند.

وی با تاکید بر اینکه انعطاف ویژگی سوم مدرسه صالح است؛ گفت: نمی‌توانیم به مدرسه به عنوان یک چهاردیواری نگاه کنیم. ریشه مردمی سازی در دولت سیزدهم همین همایش تجلیل از اندیشمندان فرهنگی است. مردمی کردن مدارس با مدارس غیردولتی متفاوت است. مردمی‌سازی یعنی زمینه کنش‌گری همه گروه‌های انقلابی خاصه در رأس آنان شجره طیبه بسیج را فراهم کنیم.

مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: یک ویژگی نسل کنونی ارتباط شدید آنان با فض ای مجازی است در حالی که این کودکان در فضای واقعی به شدت تنها هستند. میل به یادگیری در میان آنها میل یادگیری انفرادی است. لذا ما باید این آموزش جمعی را جدی بگیریم.

وی به تشکیل اجتماعات یادگیری اشاره کرد و گفت: بهترین تشکل از این نظر تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی و بسیج است.

الماسی با بیان اینکه قانون احیای معاونت پرورشی به طور جدی در حال پیگیری است؛ گفت: ۴۱۱۹ اثر به این جشنواره رسیده است و داوران به صورت بسیار دقیق در حال پیگیری و بررسی آثار رسیده هستند. کارشناسان دغدغه مند دانشگاه فرهنگیان در این بررسی‌ها به دقت در حال رصد خواهند بود.

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