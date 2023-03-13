ایجاد یک سامانه جدید برای انجام فعالیت های فرهنگی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، عزیز نجف پور با بیان اینکه سامانه بافر (باغبانی هوشمند فرهنگی) در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد، گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی ۴ سکو (Platform) ( به جز سامانه های جانبی) آموزشیار، پژوهشیار، سامانه آموزش مجازی وادانا و دانشجویار دارد و سامانه بافر به عنوان سکوی پنجم دانشگاه رونمایی شد.

وی با بیان اینکه سامانه بافر به دنبال ایجاد فضای مشارکتی فعالیت های فرهنگی شبکه دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: در این سامانه دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و مدیریت دانشگاه در یک فضای تعاملی چند سویه فعالیت های فرهنگی انجام می دهند و این سامانه باعث می شود هم افزایی فرهنگی صورت گیرد.

دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: همچنین این سامانه بستر مناسب را برای کسانی که می خواهند به نوعی افراد یا تشکل های پیشرو باشند، ایجاد کرده و عملاً مشخص می شود چه کسانی در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت های فرهنگی بیشتری انجام می دهند و زمینه هایی برای اعطای امتیازات به خاطر فعالیت های فرهنگی بیشتر برای آنها مهیا می شود.

نجف پور با بیان اینکه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی راهبر اصلی سکوی بافر است، گفت: معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بین سازمان، استانها و واحدها به صورت شبکه ای راهبری خواهد کرد. مشارکت حداکثری دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان در این سامانه مورد استقبال دانشگاه آزاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سیاست دانشگاه آزاد اسلامی بر مشارکت حداکثری دانشجویان در فعالیت های فرهنگی فاخر دانشگاهی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در هوشمندسازی حوزه های مختلف مجموعه ای پیشرو است و ما تلاش می کنیم از طریق توسعه دانشگاه آزاد اسلامی سایبری فیزیکی ارائه خدمات به دانشجویان و دانشگاهیان را بهتر کنیم.