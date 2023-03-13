به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غیبی امروز دوشنبه در سخنانی گفت: در پی دریافت گزارش واژگونی اتوبوس در محور اندیمشک- خرم‌آباد، عوامل امدادی اورژانس در محل حادثه حاضر شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه یک فوتی و ۲۷ مصدوم بر جای گذاشته است، تصریح کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات لازم از طریق آمبولانس‌های اورژانس و هلال‌احمر به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان گفت: از ۲۷ مصدوم این حادثه، ۱۴ نفر ترخیص شدند، ۱۰ نفر در اورژانس بستری و ۳ نفر هم در اتاق عمل ارتوپدی هستند.