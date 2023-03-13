به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح دوشنبه در نشست با مدیران میراث فرهنگی و اوقاف استان بوشهر اظهار داشت: دشتستان دارای تاریخی پرافتخار است و نمادهای مهمی در این شهرستان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: امروز با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه و مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در دشتستان توافق تعیین تکلیف سه ابنیه تاریخی دشتستان صورت گرفت.

فرماندار دشتستان اضافه کرد: با توافق صورت گرفته و با نظارت فرمانداری دشتستان کاروانسراهای مشیر الملک برازجان و مشیر الملک دالکی و پل حاج محمد رحیم ظرف ۲ سال توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرمت و بازسازی شوند.

وی ادامه داد: این بناها برای استفاده عموم به مدت ۳۰ سال در اختیار میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که به دلیل اختلاف میان این دو دستگاه اجرایی فرایند مرمت و بازسازی این بناهای تاریخی که بخشی از هویت تاریخی دشتستان است، متوقف شده بود.