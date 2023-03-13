سامانه های جدید آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با روسا و مترون‌های بیمارستان‌ها از نسخه جدید سامانه‌ «سماد» و همچنین سامانه «آزماد» به عنوان سامانه آزمایشگاه جامع آموزشی رونمایی و کارنامه عملکرد بیمارستان‌ها و برنامه‌های سال‌ جدید آنان بررسی شد.

دکتر سید فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به رونمایی نسخه جدید سامانه سماد گفت: این سامانه از سال‌ها پیش به منظور آموزش‌های فرابرنامه‌ای و آموزش‌های مداوم و حرفه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و اکنون نسخه جدید آن طراحی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر بکارگیری روش‌های نوین آموزشی گفت: استفاده از سیستم موکس (MOOC) massive open access online courses ، به آموزش بهتر و برگزاری دوره های فرابرنامه کمک می‌کند.

علامه با اشاره به طراحی سامانه آزماد به عنوان شبکه آزمایشگاه جامع آموزشی گفت: این سامانه امکان تجمیع دستگاه‌ها و وسایل آموزشی آزمایشگاهی را فراهم می‌آورد تا کوریکولوم های مغفول مانده در حوزه آزمایشگاهی به درستی اجرا و همچنین با ایجاد شبکه آزمایشگاهی از هدر رفت منابع جلوگیری شود.

دکتر فاطمه سلیمانی مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و دبیر آموزش مداوم دانشگاه، با اشاره به قابلیت های جدید سامانه سماد گفت: این سامانه به یک سامانه LMS جامع برای دانشگاه تبدیل شده و قابلیت های منحصر به فردی شامل افزودن دوره های موکس و دوره های ترکیبی حضوری و آنلاین، بارگذاری محتواهای چند رسانه ای، برگزاری آزمون های انلاین و ارسال تکالیف، طراحی و اجرا نظرسنجی به ازای هر دوره و همچنین ارتقا رابط کاربری، تسهیل فرآیندها و امکانات ظاهری بهتری را دارد.

وی با اشاره به افزایش تعداد دوره ها در این سامانه از سال ۱۳۹۸ تاکنون گفت: باتوجه به تعدد برگزاری دوره ها و استقبال اساتید و مخاطبان، این سامانه ارتقا پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، بیش از هزار و ۳۰۰ دوره برای ۲۹ هزار و ۸۹۵ شرکت کننده برگزار شده است.

در ادامه دکتر حسین قنبری رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در توضیح سامانه آزماد گفت: این سامانه به منظور تقویت آموزش های آزمایشگاهی دوره های تحصیلات تکمیلی و همچنین تجمیع و اشتراک گذاری ظرفیت های گروه ها و مراکز تحقیقاتی در آموزش بهتر به همه گروه های هدف طراحی شده است.

قنبری دسترسی گروه های آموزشی که فضای آزمایشگاهی ندارند به تجهیزات خاص و پیشرفته را فرصت مغتنمی دانست و گفت: فاز نخست را با ۲۰ دوره آغاز کردیم و در نظر داریم برای سال جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ دوره فعال آزمایشگاهی را برای نیاز مخاطبان داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه تعریف کنیم.