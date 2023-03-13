کردستان میزبان رقابت های کشتی آزاد انتخابی جام تختی شد

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور کشتی گیران مطرح کشور در اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶، ۹۲، ۹۷، ۱۲۵ کیلوگرم طی روزهای ۲۴ و ۲۵ اسفند در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی ورزشگاه شهید چمران شهرستان قروه برگزار خواهد شد.

وی افزود: با اعلام فدراسیون کشتی کشور، به غیر از سهمیه ۵ کشتی گیر در رده‌ی سنی بزرگسالان و ۳ کشتی گیر در رده‌ی سنی امید برای تیم‌های مازندران، تهران، لرستان و سایر استان‌ها یک کشت گیر در رده‌ی سنی امید، سایر نفرات شرکت کننده باید در مسابقات قهرمانی کشور تهران حضور پیدا کرده باشند.

جولایی خاطرنشان کرد: همچنین اختصاص سهمیه‌های رده سنی امید بر اساس نگاه کادر فنی به این رده بوده و اعضای تیم ملی کشتی امید بر اساس مفاد حضور در مراحل مختلف و نتایج حاصله انتخاب می‌شوند و نفرات برتر این مسابقات، صرفاً جهت شرکت در جام تختی برگزیده می‌شوند.