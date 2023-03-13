پویش نوروزی همراهان سفر ایمن در آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اورجعلی علیزاده افزود: این پویش با اهداف و برنامه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در خصوص فرهنگ سازی، ارتقای ایمنی و کاهش سوانح رانندگی در قالب مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: کمک به افزایش ایمنی سفرهای نوروزی برای خودروهای استفاده کنندگان شخصی و حمل و نقل عمومی و ترغیب رانندگان به توقف وسایل نقلیه در طول سفر با هدف رفع خستگی ناشی از رانندگی طولانی از جمله اهداف پویش نوروزی «همراهان سفر ایمن» است.

علیزاده اضافه کرد: اشاعه و پاسداشت ارزش‌های دینی و مذهبی در طول سفر، ارتقای دانش عمومی جامعه در خصوص فرهنگ ایمنی و درست رانندگی کردن و به کارگیری هنر در خدمت ایمنی برای ایجاد جاذبه‌های جاده‌ای از دیگر اهداف این پویش است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یادآور شد: این پویش در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی شقایق واقع در کیلومتر ۷ آزادراه تبریز - زنجان در مسیر برگشت و مجتمع راه ابریشم (کاظمی نژاد) کیلومتر ۲۰ آزادراه تبریز- زنجان در مسیر رفت از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر اجرا می‌شود.

۴۲ مجتمع خدمات بین راهی در آذربایجان شرقی فعال است.

آذربایجان‌شرقی ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی دارد.