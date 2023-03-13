وجود یک مجتمع بین راهی در هر ۸۰ کیلومتر در جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی، صبح دوشنبه در سفر خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۶۷ مجتمع خدمات رفاهی در کشور داریم که به طور میانگین هر ۸۰ کیلومتر، یک مجتمع وجود دارد.

امانی بیان کرد: ۵۰۰ مجتمع خدمات رفاهی نیز در دست احداث است که با تکمیل آنها، این میانگین به ۵۰ کیلومتر می رسد.

وی ادامه داد: در حوزه ناوگان شامل کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و....، کار توسط بخش خصوصی در حال انجام است اما متاسفانه رغبت به سرمایه گذاری در این زمینه کاهش یافته است زیرا هزینه خرید یک اتوبوس ۲۴ میلیارد تومان است که کرایه های فعلی پاسخگوی این رقم نیست.

امانی افزود: با این شرایط، به تدریج ظرفیت اتوبوسی خود را از دست خواهیم داد.