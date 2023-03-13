حوادث چهارشنبه سوری تاکنون ۷ فوتی و ۳۹ قطع عضو داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حوادث چهارشنبه سوری از یکم لغایت بیست و یکم اسفند ۱۴۰۱، مربوط به کل کشور است.

بر همین اساس تاکنون ۷ مورد فوتی داشته ایم که ۴ مورد مربوط به تهران، یک نفر همدان، یک نفر ارومیه و یک نفر در قزوین بوده است.

تاکنون ۲۳۳ نفر در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شده اند که ۳۳ نفر آنها در بیمارستان بستری هستند.

همچنین ۴ نفر از این افراد در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده اند.

۱۸۲ از مصدومان، درمان و ترخیص شده اند.

بنابر اعلام سازمان اورژانس کشور، تاکنون ۳۹ مورد قطع عضو داشته ایم.

۵۵ نفر دچار آسیب چشمی شده اند و ۸۸ نفر نیز سوختگی داشته اند.

همچنین یک مورد آسیب به آمبولانس اورژانس گزارش شده است.