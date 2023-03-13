به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیپور در سخنانی، اظهار داشت: در پی شهادت سرگرد «رحمان پور دهقان» در آذرماه ۱۴۰۰ توسط شخصی به هویت مشخص به وسیله سلاح جنگی، پس از طی مراحل قانونی از طریق مراجع قضائی و تأیید دیوان عالی کل کشور، حکم وی به زودی اجرا خواهد شد.

وی افزود: از اتهامات این فرد مباشرت در قتل عمدی شهید رحمان پوردهقان از پرسنل انتظامی شهرستان خرم‌آباد، اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری و تیراندازی با سلاح جنگی، حمل و نگهداری سلاح جنگی و مهمات، قدرت‌نمایی با سلاح گرم جنگی، تخریب عمدی خودروی پلیس، شرکت در منازعه دسته جمعی منجر به صدمه بدنی عمدی بوده است.

معاون دادستان مرکز لرستان، عنوان کرد: این حکم که تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده به زودی اجرا خواهد شد.

بنا بر این گزارش، شهید «رحمان پور دهقان» شامگاه ۲۵ آذر ماه سال گذشته، حین مأموریت در شهر خرم آباد ناجوانمردانه مورد اصابت گلوله جنگی اشرار مسلح قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان شهدای عشایر صبح جمعه به مقام والای شهادت نائل آمدند.