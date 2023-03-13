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۲۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۲۴

ساخت پایگاه دریایی روسها در یک کشور آفریقایی به کجا انجامید؟

ساخت پایگاه دریایی روسها در یک کشور آفریقایی به کجا انجامید؟

سفیر کشور آفریقایی سودان درباره ایجاد پایگاه دریایی روسها در این کشور موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک دیپلمات سودانی به موضع گیری درباره ساخت پایگاه دریایی روس‌ها در این کشور پرداخت.

بر اساس این گزارش، محمد الغزالی التیجانی سراج سفیر سودان در مسکو اعلام کرد: موضوع ساخت پایگاه دریایی روسیه در سودان همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.

وی افزود: پارلمان باید با این توافق موافقت کند، هرکسی که اخبار را پیگیری می‌کند، می‌داند که ما نهاد قانونگذاری برای امضای توافقات این چنینی نداریم لذا این موضوع در دست بررسی است تا با تشکیل پارلمان این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

سفیر سودان در مسکو تصریح کرد: تعیین شکل و ماهیت پایگاه باید توسط کارشناسان دو کشور مشخص شود.

این دیپلمات سودانی در ادامه گریزی هم به اوضاع داخلی این کشور آفریقایی زد و تاکید کرد: بحران سیاسی سودان در آینده نزدیک حل خواهد شد، گروه‌های مدنی با یکدیگر مذاکره و همکاری خوبی دارند.

لازم به ذکر است که روسیه نهم ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی از قصد خود برای احداث یک پایگاه تدارکات و حمایت از نیروهای دریایی در نزدیکی بندر پورت سودان خبر داده بود؛ پایگاه نظامی که طبق طرح اولیه، گنجایش ۳۰۰ نیروی نظامی و غیرنظامی را دارد و می‌تواند چند کشتی جنگی را که با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند، در خود جای دهد.

کد مطلب 5732242

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