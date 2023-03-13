سیگنال مثبت عربستان درباره لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولید البخاری سفیر عربستان در لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، ولید البخاری سفیر عربستان در لبنان پس از دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در عین التینه گفت: مرحله کنونی در حال بیش از هرزمان دیگری به موضع گیری مثبت نیاز دارد و همواره باید به خواسته‌های مثبت فکر کرد و همواره باید دل در گرو حسن نیت داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحول مثبتی برای لبنان در راه است هم گفت: به طور حتم این گونه است.

از سوی دیگر نجیب میقاتی، نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان هشدار داد بیروت برای مدت طولانی قادر به تحمل بحران کنونی نخواهد بود.

میقاتی افزود: شهروند لبنانی می‌داند که بحران کنونی حاصل یکی و دو سال اخیر نیست بلکه نتیجه انباشت مشکلات چندین سال گذشته است. من از مدت‌ها پیش حتی قبل از نخست‌وزیری هشدار دادم که اقدامات انجام شده موقتی است و بحران به مرحله دشواری رسیده است و هر آن امکان انفجار آن وجود دارد لذا باید در انجام اصلاحات ساختاری مطلوب تسریع کرد پیش از آنکه بحران به نقطه بی بازگشت برسد.

میقاتی ادامه داد: ما از ابتدا نسبت به خطرناک بودن وضعیت آگاه بودیم و سریعاً اقدامات لازم برای مذاکره با صندوق بین المللی پول را اتخاذ کردیم و با توافق اولیه با آن نهاد امضا نمودیم و همچنان با همکاری پارلمان در تلاش برای تصویب قوانین اصلاحات مطلوب هستیم تا دیگر کشورها تشویق به حمایت از لبنان شوند.

وی با بیان اینکه تأخیر در انجام اصلاحات به سود لبنان نیست، گفت: هرچقدر که در انجام اصلاحات تسریع کنیم، زودتر می‌تواند روند قهقرایی کنونی و فروپاشی کامل لبنان را متوقف کنیم.

میقاتی تاکید کرد: باید در انتخاب رئیس جمهور جدید تسریع کنیم تا دولت جدید هم تشکیل شده و اصلاحات نهایی کلید بخورد و لبنان در مسیر بهبود قرار گیرد. مواضع سیاسی مختلف حق همه گروه‌هاست اما حدود این اختلافات باید منافع عمومی لبنان و پیشبرد مطالبات مردم باشد.