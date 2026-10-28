گشت نظارتی برای مقابله با زیرمیزی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که با موضوع دریافت‌های خارج از تعرفه در حوزه درمان در دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: این گشت با مشارکت نمایندگانی از دادستانی، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل بازرسی و اداره امور مالیاتی استان فعالیت می‌کند.

وی افزود: اعضای این گشت با بازدیدهای سرزده از مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب پزشکان، تخلفات احتمالی در حوزه سلامت و درمان، به‌ویژه دریافت مبالغ خارج از تعرفه، را بررسی می‌کنند.

بررسی وضعیت ارائه خدمات درمانی در مراکز پزشکی

دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: بررسی تخلفات صنفی و نحوه ارائه خدمات سلامت، از جمله حضور تعداد کافی کادر درمان در مراکز درمانی، از دیگر محورهای فعالیت این گشت نظارتی است.

رزاقی‌نژاد با بیان اینکه این طرح در مرحله نخست در گرگان اجرا می‌شود، گفت: در ادامه، گشت نظارتی در سایر مناطق استان نیز فعالیت خواهد کرد.

وی از مردم خواست گزارش‌های مربوط به تخلفات در حوزه درمان و دارو را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت یا سامانه سجام دادگستری به نشانی sajam.eadl.ir اعلام کنند.