پیشرفت حدود ۳۰ درصدی بهسازی محل پسماند سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی ظهر دوشنبه در بازدید از محل زباله سراوان و کارخانه کود آلی لاکان رشت، اظهار کرد: بهسازی محل زباله سراوان و احیای طبیعت این منطقه در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد.

وی از اجرای حدود ۳۰ درصدی بهسازی زباله سراوان رشت خبر داد و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در مجموعه استان، کار بهسازی زباله سراوان با جدیت تمام پیگیری شد.

فرماندار رشت با بیان اجرای تصفیه شیرابه سراوان در روند مقدماتی قرار دارد، گفت: طبق تعهدات پیمانکار، قرار بر این است پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان تا پایان سال به بهره برداری برسد.

امام پناهی با تاکید بر افزایش ظرفیت کود آلی لاکان رشت، بیان کرد: این پروژه در حال حاضر با ظرفیت ۳۰۰ تن فعالیت می‌کند که بنا داریم این رقم به ۸۰۰ تن برسانیم.

وی با اشاره مزیت‌های کارخانه کود آلی رشت جهت ساماندهی زباله استان گیلان، افزود: خروجی زباله‌ها به این شرکت، به ۵۰ درصد به کود آلی و ۵۰ درصد به زباله خشک تبدیل می‌شود.

فرماندار رشت با اشاره به رونمایی آزمایشی دستگاه تصفیه آب توسط سازمان انرژی هسته‌ای در گیلان، بیان کرد: این طرح برای تصفیه شیرابه زباله سراوان به آب کشاورزی طراحی شده که بزودی در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

امام پناهی با بیان اینکه سراوان به زودی به دامان طبیعت بر می‌گردد، گفت: تلاش‌های دولت سیزدهم و همچنین مجموعه استانداری گیلان بر این است تا محل دفن زباله سراوان دوباره به منطقه سرسبز و طبیعی تبدیل شود.