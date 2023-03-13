شهدا در مسیر حق حیات طیبه و سربلندی را به ارمغان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه بعدازظهر دوشنبه به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا در محل یادمان شهید گمنام در استانداری مرکزی اظهار داشت: ایام ماه شعبان که مزین به ولادت حضرت مهدی (عج) است تکلیف مهم انتظار را یادآوری می‌کند و باید خود را برای ظهور آماده کنیم و برخلاف آن چیزی که ما از مفهوم انتظار داریم که انتظار یک حالتی است که باید در آن قرار بگیریم، انتظار به معنای آمادگی و قرار گرفتن در شرایط مطلوب است.

استاندار مرکزی افزود: انتظار از تکالیف مهم شیعیان و امت اسلام است و تکلیفی که بر عهده ما می‌باشد و انتظار از جنس عمل است و از جنس حالات نیست و انتظار افضل الاعمال است.

وی ادامه داد: وقتی انتظار از جنس عمل است لذا اقتضائات ویژه ای دارد و آن مسیری که مسیر حق و باطل بوده و از صدر خلقت عالم و آدم شکل گرفته و شهدا در این مسیر قرار گرفتند و بهترین داشته‌های خود که جانشان بوده را تقدیم کرده‌اند و عزت و استقلال و حیات طیبه را به ارمغان آوردند.

مخلص الائمه بیان کرد: هر آنچه مسیر تقابل حق و باطل می‌گذرد علاوه بر اینکه این مسیر شفاف‌تر می‌شود اهمیت مجاهدت‌های شهدایی که در این مسیر مجاهدت کردند بیشتر مشخص می‌شود.

وی افزود: انتظار مبتنی بر این است که هر آنچه توان داریم در این مسیر پای کار بیاوریم تا ظهور منجی عالم بشریت محقق شود و بیش از آنکه در کتاب‌ها و روایت‌ها دنبال علائم غیر قطعی و غیر حتمی ظهور باشیم که معمولاً با حوادث تلخ مقایسه می‌شود و به نوعی انحراف ایجاد می‌کند باید به دنبال تحقق شرایط باشیم.

مخلص الائمه با اشاره به اینکه شهدا با نثار جان شیرین خود عزت و سرافرازی را برای ما به ارمغان آوردند، گفت: امروز از ما انتظار است راه و مسیر شهدا که مسیر عزت و سربلندی است را کمال و تمام ادامه دهیم چراکه شهدا با انتخاب آگاهانه پا در عرصه جهاد گذاشتند و این معرفت آنها و درک از مفاهیم ناب اسلامی به واسطه عزت آنان است.

وی خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شهید پرور و غیور ایران به وجود چنین اسوه‌هایی از ایمان و ایثار افتخار می‌کنند و پیروی از آرمان‌های آنان را همواره هدایتگر راه خویش می‌دانند.