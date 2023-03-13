لزوم برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای ترافیک استان خوزستان با تأکید بر اصلاح دوربرگردان‌ها اظهار کرد: موضوع ترافیک در استان باید به صورت علمی دنبال بشود و دور برگردان‌ها در جاده‌های چهاربانده مهندسی شوند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه علل تصادفات جاده‌ای در استان احصا شود، اضافه کرد: شهرداری با کمک پلیس راهور به گونه‌ای عمل کند که جریان عبور و مرور به آسانی انجام شود.

وی بر جدول‌بندی جاده‌ها تأکید و عنوان کرد: میزان توجه و عملکرد مدیران در بخش ترافیک و کاهش تصادفات ملاک سنجش آن‌ها خواهد بود.

استاندار خوزستان افزود: علل تصادفات جاده‌ای توسط راهور، پلیس راه و نیروی انتظامی بررسی شود؛ نصب علائم هشداردهنده و استفاده حداکثری از ظرفیت نیروها برای جلوگیری از بروز حوادث مدنظر قرار گیرد.

حسینی محراب ادامه داد: از ظرفیت هنر و رسانه برای ساخت کلیپ و انیمیشن با محتوای خاص هشداردهنده در این ایام استفاده شود.

وی با بیان اینکه جریمه‌های سنگین برای رانندگان متخلف در نظر گرفته شود، تصریح کرد: برگزاری کلاس توجیهی برای رانندگان پایانه‌ها مدنظر قرار گیرد تا به جدیت مسئله پی ببرند.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت استقرار خودروهای پلیس، هلال احمر و اورژانس در نقاط حادثه‌خیز گفت: کار ساخت مجتمع‌های بین راهی به تعاونی واگذار شود تا ضمن درآمدزایی و اشتغال‌زایی زمینه آرامش و آسایش مردم فراهم شود.

حسینی محراب گفت: دوربین‌های درون‌شهری باید فعال باشند و به صورت مستمر بر آن‌ها نظارت شود زیرا یک دوربین می‌تواند به عنوان کاهنده تصادفات و تخلفات عمل کند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌های دستگاه‌های سطح خوزستان به فرهنگ ترافیک بپردازند؛ تصریح کرد: با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی براساس قانون به شدت برخورد می‌شود.