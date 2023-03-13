به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رویداد ملی مدآفرین ۱۴۰۱ با هدف معرفی استعدادهای برتر طراحی لباس کشور و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه اصناف در سالن اجتماعات کوروش مال تهران برگزار می‌شود.

این مراسم روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ساعت ۱۰ صبح با حضور رؤسای فروشگاه‌های بزرگ تهران و رؤسای اتاق اصناف کشور و تهران به همت بسیج اصناف بازاریان و فعالان اقتصادی کشور برگزار می‌شود.

رویداد ملی مدآفرین در دو بخش طراحی لباس و طراحی پارچه برگزار شد و با توجه به ارتباط نزدیک این رویداد با صاحبان صنایع، صنوف و اتحادیه‌های فعال در این بخش از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است.