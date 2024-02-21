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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۳۳

چهارشنبه در مسجد امام صادق؛

۱۰ طرح برتر رویداد طراحی لباس با محوریت فلسطین آزاد تقدیر شدند

۱۰ طرح برتر رویداد طراحی لباس با محوریت فلسطین آزاد تقدیر شدند

۱۰ اثر طراحی شده در رویداد بین‌المللی مدآفرین با موضوع فلسطین آزاد چهارشنبه ۲ اسفند در مسجد امام جعفر صادق (ع) معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان رویداد بین‌المللی مدآفرین امروز چهارشنبه ۲ اسفند همزمان با روز جوان و ولادت حضرت علی‌اکبر (ع) به میزبانی دانشگاه تهران جنوب با حضور حجت الاسلام و المسلمین علم خواه مسؤول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، غلامرضا حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی، محمد مصطفی جهیر دبیر اول سفارت فلسطین، محسن کاظمی معاون بین الملل سازمان بسیج مستضعفین، حمیده جعفری رییس دانشکده هنر و معماری تهران جنوب، بیات مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، ربابه غزالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) و رئیس کمیته طراحی لباس، مفتاحی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و جمعی از مسؤولین کشور در سالن آمفی تئاتر مسجد امام جعفر صادق برگزار و در آن از ۱۰ طرح برتر رویداد طراحی لباس زنده مدآفرین با محوریت فلسطین آزاد تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در ابتدای این‌مراسم حجت الاسلام و المسلمین علم‌خواه مسؤول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گفت: ۱۰ اثر طراحی شده در رویداد بین‌المللی مدآفرین با موضوع فلسطین و با حضور ۳۶ شرکت کننده از کشورهای لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و ایران مسابقه به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد و در روز ۱۹ و ۲۰ بهمن نفرات برتر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: امروز آثار برتر به سفارت فلسطین در تهران تقدیم شد و از مقاومت مردم غزه و اقدامات گروه‌های مختلف جبهه مقاومت در لبنان حمایت شد. جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی متولی برگزاری جلسه بودند و بیانیه‌ای نیز در رد اقدامات وحشیانه اسرائیل قاصب در فلسطین و خصوصاً نوار غزه قرائت کردند. لوح یادبود رویداد بین‌المللی مدآفرین نیز توسط مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب و سازمان بسیج اصناف کشور به سفارت فلسطین تقدیم شد.

در ادامه، غلامرضا حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف به اهمیت توجه به مساله فلسطین و ضربه جبران ناپذیر جبهه مقاومت و رزمندگان حماس به بدنه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: توجه هنرمندان و طراحان کشورهای منطقه به موضوع فلسطین و همدردی با مردم آن و آمادگی برای حضور همه جانبه در صحنه‌های مختلف در راستای قطع دست اشغالگران و بازگشت صلح در سرزمین فلسطین امری ضروری است.

وی با اشاره به موضوع انتخابات، خواستار حضور فعال اقشار مختلف مردم و طراحان لباس در این حماسه شد و با تاکید بر اهمیت رویداد مدآفرین در اعتلا فرهنگ و هنر کشور گفت: این رویداد در سه دوره گذشته به صورت ملی برگزار شد و طراحان مستعد به بخش‌های صنعتی معرفی شدند. امسال با توجه به وقایع اخیر تصمیم بر آن شد تا در مقیاس بین‌المللی و با موضوع فلسطین آزاد میزبان شرکت‌کنندگانی از سوریه، لبنان، افغانستان، عراق و برگزیدگان ادوار قبل باشیم.

در ادامه محمد مصطفی جهیر دبیر اول سفارت فلسطین از طراحان، برگزارکنندگان جلسه قدردانی کرد و گفت: وضعیت مردم در غزه و رفح وخیم است و باید هر چه زودتر کمک‌ها به این بخش صورت بگیرد و حملات متوقف شود. رژیم صهیونیستی از ددمنشی و حملات وحشیانه به مردم، زنان و کودکان دست بکشد. فلسطین در حال سپری کردن دوران بسیار سختی است و امیدواریم که جامعه جهانی اقدام جدی جهت پایان دادن به جنگ و توحش در خاک ما انجام دهد.

وی در ادامه به هنرمندان فلسطینی اشاره کرد و گفت: خیاطان و طراحان فلسطینی در زمره بهترین‌ها در جهان عرب هستند و با دقت و ظرافت به تولید کارهای دست دوز می‌پردازند که در دنیا بی نظیر است. امیدواریم این چنین رویدادهایی را به زودی در قدس میزبانی کنیم.

مفتاحی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نیز در این‌مراسم گفت: در این رویداد ۱۲ تیم از ۵ کشور شرکت کردند و هدایای بخش بین الملل توسط بسیج اساتید دانشگاه الزهرا تأمین شد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشگاه‌های الزهرا، شریعتی، فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی، اصناف مختلف در حوزه پوشاک با همکاری و تعامل ستاد ساماندهی مد و لباس کشور و نشریات تخصصی، انجمن‌های تخصصی و اتحادیه‌های تخصصی میزبان این رویداد بودند.

در پایان این‌مراسم ربابه غزالی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) و رییس کمیته طراحی لباس گفت: اهمیت این رویداد و توجه همه جانبه طراحان به مساله مقاومت و همدردی با ملت مظلوم فلسطین است و امروز جامعه هنری جهان اسلام داغدار این جنایت بزرگ است. طرح‌های ارائه شده همگی نشانگر درک عمیق طراحان از اهمیت موضوع فلسطین بود.

کد مطلب 6034029

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