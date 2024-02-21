۱۰ طرح برتر رویداد طراحی لباس با محوریت فلسطین آزاد تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان رویداد بین‌المللی مدآفرین امروز چهارشنبه ۲ اسفند همزمان با روز جوان و ولادت حضرت علی‌اکبر (ع) به میزبانی دانشگاه تهران جنوب با حضور حجت الاسلام و المسلمین علم خواه مسؤول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، غلامرضا حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی، محمد مصطفی جهیر دبیر اول سفارت فلسطین، محسن کاظمی معاون بین الملل سازمان بسیج مستضعفین، حمیده جعفری رییس دانشکده هنر و معماری تهران جنوب، بیات مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، ربابه غزالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) و رئیس کمیته طراحی لباس، مفتاحی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و جمعی از مسؤولین کشور در سالن آمفی تئاتر مسجد امام جعفر صادق برگزار و در آن از ۱۰ طرح برتر رویداد طراحی لباس زنده مدآفرین با محوریت فلسطین آزاد تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در ابتدای این‌مراسم حجت الاسلام و المسلمین علم‌خواه مسؤول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گفت: ۱۰ اثر طراحی شده در رویداد بین‌المللی مدآفرین با موضوع فلسطین و با حضور ۳۶ شرکت کننده از کشورهای لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و ایران مسابقه به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد و در روز ۱۹ و ۲۰ بهمن نفرات برتر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: امروز آثار برتر به سفارت فلسطین در تهران تقدیم شد و از مقاومت مردم غزه و اقدامات گروه‌های مختلف جبهه مقاومت در لبنان حمایت شد. جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی متولی برگزاری جلسه بودند و بیانیه‌ای نیز در رد اقدامات وحشیانه اسرائیل قاصب در فلسطین و خصوصاً نوار غزه قرائت کردند. لوح یادبود رویداد بین‌المللی مدآفرین نیز توسط مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب و سازمان بسیج اصناف کشور به سفارت فلسطین تقدیم شد.

در ادامه، غلامرضا حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف به اهمیت توجه به مساله فلسطین و ضربه جبران ناپذیر جبهه مقاومت و رزمندگان حماس به بدنه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: توجه هنرمندان و طراحان کشورهای منطقه به موضوع فلسطین و همدردی با مردم آن و آمادگی برای حضور همه جانبه در صحنه‌های مختلف در راستای قطع دست اشغالگران و بازگشت صلح در سرزمین فلسطین امری ضروری است.

وی با اشاره به موضوع انتخابات، خواستار حضور فعال اقشار مختلف مردم و طراحان لباس در این حماسه شد و با تاکید بر اهمیت رویداد مدآفرین در اعتلا فرهنگ و هنر کشور گفت: این رویداد در سه دوره گذشته به صورت ملی برگزار شد و طراحان مستعد به بخش‌های صنعتی معرفی شدند. امسال با توجه به وقایع اخیر تصمیم بر آن شد تا در مقیاس بین‌المللی و با موضوع فلسطین آزاد میزبان شرکت‌کنندگانی از سوریه، لبنان، افغانستان، عراق و برگزیدگان ادوار قبل باشیم.

در ادامه محمد مصطفی جهیر دبیر اول سفارت فلسطین از طراحان، برگزارکنندگان جلسه قدردانی کرد و گفت: وضعیت مردم در غزه و رفح وخیم است و باید هر چه زودتر کمک‌ها به این بخش صورت بگیرد و حملات متوقف شود. رژیم صهیونیستی از ددمنشی و حملات وحشیانه به مردم، زنان و کودکان دست بکشد. فلسطین در حال سپری کردن دوران بسیار سختی است و امیدواریم که جامعه جهانی اقدام جدی جهت پایان دادن به جنگ و توحش در خاک ما انجام دهد.

وی در ادامه به هنرمندان فلسطینی اشاره کرد و گفت: خیاطان و طراحان فلسطینی در زمره بهترین‌ها در جهان عرب هستند و با دقت و ظرافت به تولید کارهای دست دوز می‌پردازند که در دنیا بی نظیر است. امیدواریم این چنین رویدادهایی را به زودی در قدس میزبانی کنیم.

مفتاحی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نیز در این‌مراسم گفت: در این رویداد ۱۲ تیم از ۵ کشور شرکت کردند و هدایای بخش بین الملل توسط بسیج اساتید دانشگاه الزهرا تأمین شد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشگاه‌های الزهرا، شریعتی، فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی، اصناف مختلف در حوزه پوشاک با همکاری و تعامل ستاد ساماندهی مد و لباس کشور و نشریات تخصصی، انجمن‌های تخصصی و اتحادیه‌های تخصصی میزبان این رویداد بودند.

در پایان این‌مراسم ربابه غزالی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) و رییس کمیته طراحی لباس گفت: اهمیت این رویداد و توجه همه جانبه طراحان به مساله مقاومت و همدردی با ملت مظلوم فلسطین است و امروز جامعه هنری جهان اسلام داغدار این جنایت بزرگ است. طرح‌های ارائه شده همگی نشانگر درک عمیق طراحان از اهمیت موضوع فلسطین بود.