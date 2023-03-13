به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در حاشیه دیدار و رایزنی‌های خود با مقامات کشورمان، با همراهی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان تعدادی از شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های سلامت، صنایع الکترونیکی و مخابراتی، نفت، گاز و پتروشیمی و ساخت نیروگاه بازدید کرد.

همچنین رؤسای جمهور دو کشور در این نمایشگاه از نزدیک در جریان آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید انواع داروها، تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و همچنین تجهیزات نیروگاهی و استخراج نفت، گاز و پتروشیمی قرار گرفتند.