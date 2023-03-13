۱۹۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان با بیان اینکه ۱۹۵ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان خراسان رضوی بستری هستند، اظهار کرد: این میزان نسبت به ده روز گذشته ۵۶ درصد رشد یافته است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه روند بیماران بستری و سرپایی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان همچنان افزایشی است، بیان کرد: طی یک روز گذشته ۹۵ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری شدند که از این تعداد ۸۸ نفر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰ بیمار مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه استان بستری هستند که ۲۹ نفر از این تعداد در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند.

پهلوان گفت: طی شبانه روز گذشته ۴۲۶ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا به مراکز منتخب کرونا و اورژانس بیمارستان‌ها و ۴۴ بیمار به مراکز جامع سلامت منتخب کرونا به صورت سرپایی مراجعه کردند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقش مردم را در کنترل همه گیری کرونا بسیار مؤثر عنوان کرد و گفت: در شرایط حال حاضر بهترین راهکار برای مقابله با کرونا، دریافت و یا تکمیل واکسیناسیون، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، حفظ فاصله اجتماعی، اجتناب از حضور در مکان‌های شلوغ و استفاده از ماسک است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی سطوح بهداشتی و درمانی برای خدمات رسانی به بیماران در آمادگی کامل هستند از عموم مردم خواست در صورت ابتلاء به علائم مشکوک به کرونا، ضمن تماس با سامانه ۱۹۱ و دریافت راهنمایی‌های لازم به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی سطح یک و دو مراجعه کنند.