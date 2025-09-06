افرایش موارد ابتلا به کرونا در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نهبندانی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد موارد آنفلوانزا بسیار پایین، اما موارد کرونا رو به افزایش است. تعداد موارد ابتلا به آنفلوانزا از مهرماه، رو به افزایش خواهد بود.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص وضعیت شیوع آنفلوانزا و کرونا در مشهد بیان کرد: براساس نمونههای PCR آنفلوانزا و کرونا، در حال حاضر تعداد موارد آنفلوانزا بسیار پایین، اما موارد کرونا رو به افزایش است.
وی افزود: همیشه در ششماهه اول سال موارد مبتلا به بیماریهای تنفسی پایین، اما در ششماهه دوم موارد ابتلا بالا بود که اکنون اینگونه نیست. طی چند سال اخیر، در نیمه اول سال یعنی در فصل بهار و تابستان موارد تنفسی بهشدت بالا بود، اما در حال حاضر در ششماهه اول چند پیک کرونا داشتیم.
نهبندانی ادامه داد: تعداد موارد ابتلا به آنفلوانزا از مهر رو به افزایش خواهد بود که تا فروردین نیز ادامه دارد. علائم آنفلوانزا و شبهآنفلوانزا تب ناگهانی و سرفه بوده و علائم کرونا در هر فردی متفاوت و شامل سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، بدندرد، ازدستدادن حس بویایی و چشایی است.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا، شهریور، مهر و آبان است، عنوان کرد: در حال حاضر هنوز واکسن آنفلوآنزا جهت توزیع در مراکز بهداشت برای گروههای اولویتدار به دانشگاه علوم پزشکی داده نشده است.
وی بیان کرد: دو اولویت برای تزریق واکسن داریم؛ اولویت اول شامل مادران باردار، کادر بهداشت و درمان، سالمندان و افرادی که در مراکز توانبخشی و نگهداری از سالمندان زندگی میکنند، افراد دچار بیماریهای خاص مانند تالاسمی و سرطان، و اولویت دوم شامل کودکان ۶ ماه به بالا، سالمندان و افراد با بیماری زمینهای است که به این افراد توصیه میکنیم هرساله واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.
نهبندانی خاطرنشان کرد: بیشترین تأکید ما در زمینه پیشگیری است که یا از طریق واکسن یا رعایت موارد بهداشتی مانند ماسکزدن، شستن مرتب دستها و عدم حضور فرد دارای علامت در اجتماعات انجام خواهد شد.
