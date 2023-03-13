۲۷۷ تن گوشت قرمز در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی بعدازظهر دوشنبه در نهمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی اظهار کرد: تاکنون ۶۲۸ تن مرغ منجمد و ۲۷۷ تن گوشت قرمز منجمد تنظیم بازاری در سطح استان توزیع شد.

غلامی بیان کرد: در حال حاضر ۴۶۰ تن گوشت قرمز گرم تأمین شد و در پیک ایام نوروز اگر تقاضا افزایش پیدا کرد میزان توزیع هم افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: گوشت قرمز گرم با میانگین قیمت کیلویی ۲۵۷ هزار تومان از امروز در مازندران توزیع می‌شود.

قاسم کریم زاده مدیرکل شیلات مازندران نیز بیان کرد: امسال دو هزار و ۴۰۰ تن صید انواع ماهی استخوانی را در استان داشتیم و ۷۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش صید داشتیم.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: سالانه ۴۰ درصد ماهی از استان خارج و ۶۰ درصد در داخل مصرف می‌شود و برای تأمین محصول پروتئینی استان در شب عید با بازار ماهی فروشان مذاکره خواهیم کرد تا کاهش قیمت و دسترسی راحت تر مردم برای خرید داشته باشیم.