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۲۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۰۲

مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران:

۲۷۷ تن گوشت قرمز در مازندران توزیع شد

۲۷۷ تن گوشت قرمز در مازندران توزیع شد

ساری- مدیرکل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی مازندران از توزیع ۲۷۷ تن گوشت قرمز منجمد برای تنظیم بازار در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی بعدازظهر دوشنبه در نهمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی اظهار کرد: تاکنون ۶۲۸ تن مرغ منجمد و ۲۷۷ تن گوشت قرمز منجمد تنظیم بازاری در سطح استان توزیع شد.

غلامی بیان کرد: در حال حاضر ۴۶۰ تن گوشت قرمز گرم تأمین شد و در پیک ایام نوروز اگر تقاضا افزایش پیدا کرد میزان توزیع هم افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: گوشت قرمز گرم با میانگین قیمت کیلویی ۲۵۷ هزار تومان از امروز در مازندران توزیع می‌شود.

قاسم کریم زاده مدیرکل شیلات مازندران نیز بیان کرد: امسال دو هزار و ۴۰۰ تن صید انواع ماهی استخوانی را در استان داشتیم و ۷۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش صید داشتیم.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: سالانه ۴۰ درصد ماهی از استان خارج و ۶۰ درصد در داخل مصرف می‌شود و برای تأمین محصول پروتئینی استان در شب عید با بازار ماهی فروشان مذاکره خواهیم کرد تا کاهش قیمت و دسترسی راحت تر مردم برای خرید داشته باشیم.

کد مطلب 5732346

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