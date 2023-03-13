تخصیص ۱۰۰ میلیون تومان برای مرمت قنوات روستاهای بخش مرکزی اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کیانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین، بحث اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی از عملکرد بخشداری را در دستور کار داریم.

وی افزود: در ابتدای شروع کار در بخشداری با یک‌سری مشکلاتی که از سنوات قبول برجای مانده بود، مواجه شدیم که از مطالبات مردم بود بنابراین به پیگیری این مطالبات پرداختیم.

بخشدار مرکزی اردستان خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات مردم و دهیاریها، حساب مسدود روستای کیسار بود که به دلیل مشکلات حقوقی به مدت ۶ ماه این مشکل وجود داشت که با پیگیری‌هایی که انجام شد، این مشکل برطرف شد.

کیانی ادامه داد: مشکل روشنایی سه راهی روستاهای جنبه و مکان بعد از گذشت حدود یک سال و نیم بلاتکلیفی با رایزنی‌هایی که با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان انجام دادیم، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان حل شد.

وی تصریح کرد: از دیگر اقداماتی که انجام شد ساماندهی اراضی روستای مبارکه بود که از مطالبه مردم این روستا قرار گرفته بود و در این راستا حدود هشت پلاک زمین به طرح هادی روستایی الحاق شد همچنین ساماندهی اراضی روستای خیرآباد نیز بعد از گذشت حدود ۱۴ سال انجام شد.

بخشدار مرکزی اردستان بیان کرد: در هفته‌ای که گذشت حدود ۸۶۰۰ مترمربع زمین با همکاری بنیاد مسکن به روستای میشاب الحاق شد و از اقداماتی که با مشارکت بنیاد مسکن انجام دادیم، بازنگری طرح هادی روستای باقرآباد بود که انجام شد و از روستاهای نیسیان و مارچوبه در حال انجام است.

کیانی خاطرنشان کرد: برای انجام کارهای عمرانی در روستاها با رایزنی بسیج سازندگی مقداری اعتبار اخذ شده که می‌توان از مهم‌ترین آنها به پیگیری جذب اعتبار تعویض شبکه آب روستای مار بود که ۶۰ میلیون تومان اعتبار از بسیج سازندگی جذب و با همکاری اداره آبفای شهرستان این کار انجام شد.

وی تصریح کرد: برای مرمت قنوات روستاهای توتکان، نیسیان‌، باقرآباد و غیره حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار از بسیج سازندگی جذب شد همچنین در راستای مشارکت بسیج سازندگی ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار جهت ساماندهی گلزار شهدای روستای ومکان گرفته شده است.

بخشدار مرکزی اردستان بیان کرد: از جمله کارهای فرهنگی که در طول یک ساله انجام شد برگزاری سه یادواره شهدا در روستاهای مار، نیسیان و مکان بوده که با همکاری دهیاری‌ها و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است.

کیانی یادآور شد: یکی از مطالبات به حق مردم روستای چاه‌ریسه آسفالت جاده است که در این راستا با اداره کل راهداری استان جهت دریافت ۵۰ تن قیر رایزنی شده همچنین از مشارکت معادن اطراف روستا نیز استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: زمین چمن روستای هندوآباد اوایل سال آینده با مشارکت دهیاری و خیران این روستا به بهره‌برداری می‌رسد همچنین در صدد هستیم که برای روستای باقرآباد نیز این کار را انجام دهیم.

بخشدار مرکزی اردستان از ساماندهی اراضی روستاهای دیزلو، کچومثقال و کهنگ در اوایل سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: برای بازگشایی مجدد پست بانک روستای جنبه رایزنی‌هایی انجام شده که امید می‌رود این مشکل نیز برطرف شود.

کیانی یادآور شد: شورای بخش مرکزی مبلغی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان در طول سال ۱۴۰۱ در زمینه روستاهای فاقد دهیاری و شورا کمک کردند

وی تصریح کرد: تعداد روستاهای تحت پوشش بخش مرکزی در شهرستان ۵۸ روستا است که این تعداد روستا دارای سکنه بوده و از تعداد ۲۲ روستا دهیاری دارند و دیگر روستاها فاقد دهیاری هستند.

بخشدار مرکزی اردستان با اشاره به کاهش جمعیت در روستاها و مهاجرت به شهرها، خاطرنشان کرد: بخشداری در راستای حمایت از سرمایه‌گذار و جذب سرمایه اقدامات و کمک‌هایی را انجام می‌دهد.

کیانی بیان کرد: در حوزه گردشگری دهیاری‌ها طرح توجیهی سرمایه گذاری دو کاروانسراهای روستای بغم و ظفرقند را انجام داده‌اند که در این راستا رایزنی‌هایی جهت جذب سرمایه گذار انجام داده ایم.