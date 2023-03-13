داروخانه هلال احمر گیلان نیازمند حمایت ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به طرح ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر، افزود: این طرح به مدت ۲۰ روز از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ شروع شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از استقرار ۲۰ پست موقت در ورودی شهرها در ایام نوروز خبر داد و بیان کرد: در طرح ملی خدمات نوروزی با مشارکت ۱۲۰ امدادگر جوان در گیلان برگزار می‌شود.

غلامی با اشاره به اهداف ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر، اضافه کرد: مشارکت اعضا در فعالیت‌های بشردوستانه و نهادینه سازی حس مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقا ایمنی و سلامت همنوعان و هموطنان در سفرهای نوروزی و تأمین نشاط اجتماعی است.

وی ادامه داد: تاکید بر ارتقای فرهنگ ایمنی و سلامت مسافران، افزایش روحیه امید و نشاط اجتماعی و ترویج سفری سالم و ایمن، بهره مندی حداکثری خلاقیت، نوآوری و مشارکت داوطلبانه، افزایش تاب آوری و بهبود سبک زندگی و فرهنگ تعامل اجتماعی بخشی از رویکردهای طرح ملی خدمات نوروزی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به فعالیت‌های پست نوروزی امدادگران جوان اضافه کرد: خدمات فضای دوستدار کودک، خدمات زیست محیطی، پویش ملی بهرفت، اجرای طرح سلامتگر سفر و کودک پست ثابت اهم فعالیت‌های امدادگران جوان در طرح ملی خدمات نوروزی است.

فعالیت ۲۴ پایگاه فعال در هلال احمر گیلان

غلامی از فعالیت ۲۴ پایگاه فعال در جمعیت هلال احمر گیلان خبر داد و بیان کرد: تعداد ۲۰ پایگاه ساحلی و ۸ پایگاه موقت در گیلان فعال است.

وی با اشاره به اقدامات بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر گیلان، افزود: خدمات درمانی و توانبخشی ارزان و رایگان در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از انجام بیش از ۱۵۰۰ عملیات آمبولانسی در این استان خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری حدود ۴۷۰ عملیات خودروی نجات تیپ ۱ و ۲، ۱۷۷ عملیات خودروی سبک و سنگین و ۱۸ مورد عملیات قایق‌های موتوری در گیلان صورت گرفت.

غلامی از اعزام ۲۲۰۰ تیم عملیاتی به محل حادثه در گیلان خبر داد و بیان کرد: حدود ۷ هزار امدادگر به عملیات‌ها اعزام شده‌اند و در سال جاری ۸ امداد هوایی از سوی جمعیت هلال احمر گیلان صورت گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از آموزش همگانی ۱۲ هزار نفر در استان خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری بیش از ۲ هزار نفر به صورت تخصصی آموزش دیدند.

غلامی با بیان اینکه آموزش محور کار جمعیت هلال احمر است، گفت: دوره‌های آموزشی ویژه امدادی و درمانی در ایام نوروز برقرار است.

۹۰ درصد عملیات‌ها و خدمات اجتماعی هلال احمر داوطلب محور است

وی با بیان اینکه گیلان در بخش آموزش ۳ استان برتر کشور شناخته شده است، افزود: فعالیت‌های آموزشی در جمعیت هلال احمر گیلان محور همه کارها قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه نهاد سیاسی نیست، گفت: هلال احمر هیچ وابستگی سیاسی و جناحی ندارد و تلاش می‌کنیم در راستای گره گشایی مردم و خدمات اجتماعی قدم بر دارد.

غلامی با بیان اینکه هلال احمر در کنار مردم است، اضافه کرد: امداد و نجات، اسکان آسیب دیدگان و آموزش همگانی سه وظیفه مهم هلال احمر است.

غلامی با اشاره به داوطلب محور بودن هلال احمر، بیان کرد: ۹۰ درصد عملیات‌ها و خدمات اجتماعی هلال احمر گیلان، داوطلب محور هستند.

وی با اشاره به شرایط تبدیل وضعیت امدادگران داوطلب هلال احمر، افزود: افراد داوطلب باید مراحل آموزشی را پشت سر گذاشته و به درجه ایثار برسند و سپس برای تبدیل وضعیت افراد تصمیم گیری شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از جایگاه اول تیم واکنش سریع این استان در کشور خبر داد و بیان کرد: از امدادگران خواهران هم در طرح ملی خدمات نوروزی استفاده می‌شود.

غلامی از تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور به گیلان خبر داد و اضافه کرد: این اعتبار در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود در روند تخصیص ۱۰۰ درصدی قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۴ فروند بالگرد امداد هوایی در کشور، افزود: از این تعداد، کمتر از ۱۹ فروند بالگرد آمادگی فعالیت دارند و یک فروند بالگرد دائم در گیلان فعالیت می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به بی مهری‌های فراوان به داروخانه این نهاد در استان، بیان کرد: داروخانه هلال احمر در ایام کرونا در کنار بی مهری‌های فراوان، خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرد.

غلامی با بیان اینکه داروخانه هلال احمر گیلان نیازمند حمایت ویژه است، گفت: هیچکدام یک از استان‌ها، به جز گیلان داروهای تخصصی هلال احمر در داروخانه‌های دیگر توزیع نمی‌شود.