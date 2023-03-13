به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعتی قبل با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار و گفت و گو کرد. خاندوزی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور و معاون اول دولت جمهوری اسلامی ایران به نخست وزیر عراق، ابراز امیدواری کرد که به زودی کمیته عالی روابط دوجانبه دو کشور با حضور آقایان سودانی و مخبر تشکیل شود.



وزیر اقتصاد همچنین از نقش میانجی گرایانه عراق در موضوعات منطقه‌ای قدردانی و خاطرنشان کرد: ایران این آمادگی را دارد تا تعدادی از مهمترین پروژه‌های بین دو کشور از جمله راه آهن شلمچه - بصره را هر چه سریع‌تر اجرایی کند.

خاندوزی با بیان توضیحاتی از روند جلسات کمیسیون مشترک دو کشور و توافق‌های نهایی افزود: دو کشور در قالب کمیته‌های پنج گانه «انرژی»، «سرمایه گذاری و بانکی»، «تجارت و صنعت و کشاورزی»، «حمل و نقل» و «فرهنگی، جوانان و گردشگری» به تفاهم‌های خوبی رسیدند و بسیاری از موضوعات در چارچوب فنی و کارشناسی حل و فصل شد.



وی از اراده جمهوری اسلامی ایران برای سرعت دادن به توافق‌های صورت گرفته خبر داد و تاکید کرد: این توافقات روی کاغذ نیست و اثر این تصمیمات را به زودی مردم دو کشور خواهند دید.

همکاری مشترک در شهرک‌های صنعتی

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق هم برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور را مقدمه برگزاری نزدیک کمیته عالی روابط دو جانبه دانست.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: دو کشور باید ساز و کارهای همکاری را به صورت مرتب به روز کرده و توسعه دهند و منتظر برگزاری سالانه کمیسیون‌ها نباشند.

وی ساخت راه آهن شلمچه - بصره را نمادی از ارتباط مردمی و فرهنگی دو ملت بزرگ ایران و عراق دانست و ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد راه اندازی این خط باشیم.

سودانی همچنین از آمادگی دولت عراق برای همکاری در زمینه شهرک‌های صنعتی مشترک خبر داد و گفت: با امتیازاتی که ارائه می‌کنیم بایستی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این شهرک‌ها ترغیب شود.

وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این پیشنهاد گفت: ما نیز در مدت زمانی کوتاه، مناطق متناظر برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک را اعلام خواهیم کرد.