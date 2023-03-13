شهدا الگوی مبارزه با استبداد و استکبار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محبی پور در مراسم گرامیداشت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا در شیراز افزود: حرف از مقام شامخ شهید زدن و مقام والای شهدا را تبیین کردن شاید فقط توسط خداوند شایسته باشد و زبان همه ما قاصر است.

وی ادامه داد: انسان همواره به دنبال داشتن بهترین داشته‌ها و سرمایه‌هاست و چه سرمایه‌ای بزرگ‌تر از اینکه خداوند خریدار بهترین دارایی او یعنی جان او شود و آن دارایی را از او بگیرد برای اینکه بهترین‌هایی که قابل مقایسه نیست به او تقدیم شود.

محبی پور اظهار کرد: این جریان و این رودخانه رحمت و برکت یعنی شهادت در راه خدا برای انسان‌های شایسته باز است و هستند خانواده‌هایی که فرزندان خود را در دفاع از امنیت استان و کشور و در جریان جنایتی که گروهک تروریستی داعش در حرم مطهر شاهچراغ (ع) رغم زد از دست دادند و به جمع خانواده معزز شهدا پیوستند و یا عزیزان ارتش، نیروی انتظامی و سپاه که در مرزها، داخل شهرها و جای جای کشورمان در حال دفاع هستند و همچنان بر تعداد شهدا و خانواده شهدا افزوده می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، ضمن گرامیداشت روز شهدا افزود: در این روز در دفاع از امنیت کشور تعدادی از پاسداران در پاوه به شهادت رسیدند و آن جنایت بزرگ سبب شد که این روز به نام روز شهدا نامگذاری شد.

محبی پور افزود: این نگاه امیدوار کننده است که خط سرخ شهادت که خط آل محمد و علی است و نجات دهنده انسان و جامعه بشری است همچنان تداوم دارد.

وی ادامه داد: امروز شهدا برای کشورهای مسلمانی که در معرض تهدید قرار گرفته‌اند به الگو تبدیل شده‌اند و راه و روش و مسلک آنها الگو شده و شیعه و سنی و چه بسا سایر مذاهب و ادیان با همان شعارها در مسیر دفاع از مظلومان جهان گام بر می‌دارند.

او اضافه کرد: امروز اگر در مسیر استمرار حیات اسلام می‌بینیم که توطئه‌ها مؤثر واقع نشده و جغرافیای جهان اسلام گسترده‌تر و پایدارتر شد از برکت خون شهدا است.

وی اظهار داشت: امروز در تمام محافل سیاسی و امنیتی جهان بحث بر سر این است که چگونه می‌شود فرهنگ شهادت طلبی را از دین برداشت در حالی که این فرهنگ حذف شدنی نیست چرا که اهمیت آن در کتاب و سیره ائمه ذکر شده و ما یک الگوی شاخص به نام سیدالشهدا داریم.

محبی پور افزود: الگو گیری از شهدا است که امروز سربازان مدافع انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌ها را پایدار نگاه داشته و وظیفه مسئولان تکریم شهدا برای ترویج و گسترش فرهنگ شهادت و شهادت طلبی است.