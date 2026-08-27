به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی ظهر پنجشنبه در دیدار با جهادگران استان فارس با اشاره به شرایط جدید کشور گفت: بسیج در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط و مأموریتهایی که بر عهده دارد، رویکردهای خود را تغییر میدهد و امروز نیز در شرایط خاصی قرار داریم که اقتضائات جدیدی را برای بسیج ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تغییر رویکردهای دفاعی کشور افزود: همانگونه که دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط تغییر کرده است، بسیج نیز نمیتواند با رویکردهای گذشته به مأموریتهای جدید خود پاسخ دهد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تغییر مأموریتهای مدیریتی در بسیج ادامه داد: تغییر مسئولان در بسیج به معنای تغییر فلسفه وجودی این نهاد نیست، بلکه افراد متناسب با مأموریتهای جدید انتخاب میشوند تا بتوانند اهداف تعیینشده را با تحول و جهش بیشتری دنبال کنند.
«هر ایرانی یک بسیج» و گسترش گروههای جهادی
سردار زهرایی با اشاره به محورهای مورد تأکید در مأموریت جدید بسیج گفت: «هر ایرانی یک بسیج»، گسترش گروههای جهادی و ارائه خدمات اجتماعی اثربخش از جمله موضوعات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از خدمات اجتماعی بسیج از جمله ساخت مسکن محرومان، تأمین جهیزیه، ایجاد اشتغال، اجرای طرحهای عمرانی و تأمین پنلهای خورشیدی در عرصه بسیج سازندگی دنبال میشود و گروههای جهادی نیز باید در این مسیر نقشآفرینی بیشتری داشته باشند.
بسیج سازندگی نباید به پیمانکار پروژهها تبدیل شود
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تأکید بر ضرورت شبکهسازی جهادگران بیان کرد: اگر بسیج سازندگی صرفاً به اجرای پروژهها و فعالیتهای عمرانی محدود شود، تفاوتی با یک پیمانکار نخواهد داشت؛ مأموریت اصلی ما شناسایی، فعالسازی و شبکهسازی ظرفیتهای مردمی است.
سردار زهرایی ادامه داد: یک جهادگر، یک گروه جهادی یا یک شبکه میتواند اثری را در جامعه ایجاد کند، اما مهمتر از آن، پیامد و اثرگذاری این اقدام و تبدیل ظرفیتهای مردمی به یک حرکت عمومی است.
وی گفت: اگر یک گروه جهادی کارگاه تولیدی ایجاد کند، ساخت خانه عالم را انجام دهد یا قناتی را احیا کند، اینها «اثر» هستند، اما آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد، شناسایی و تقویت کسانی است که این آثار را خلق کردهاند.
جهادگران؛ پیشران حرکت عمومی
سردار زهرایی با بیان اینکه جهادگران باید به پیشران حرکت عمومی در جامعه تبدیل شوند، گفت: شبکه جهادگران میتواند در مسیر جامعهسازی و دولتسازی نقشآفرینی کند و مدیرانی تربیت کند که خود را خدمتگزار مردم بدانند.
وی افزود: مدیر تربیتشده در مسیر جهادی، هرچه مسئولیت بیشتری پیدا میکند، باید خود را خادمتر و نسبت به مردم متعهدتر بداند. این ویژگی، تفاوت مدیر جهادی با مدیری است که صرفاً به دنبال جایگاه و مسئولیت است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور تأکید کرد: جهادگر باید خطشکن، بنبستشکن و سفیر کار و تلاش باشد و به بودجه و امکانات وابستگی نداشته باشد؛ بهگونهای که هرکس او را میبیند، به یاد کار، تلاش و امید بیفتد.
هدفگذاری برای ایجاد شبکه یک میلیون کنشگر فعال
وی با اشاره به ظرفیت گسترده مردمی در کشور اظهار داشت: هدف ما ایجاد یک شبکه یک میلیون نفری از کنشگران فعال در عرصههای مختلف است؛ چراکه صرف ثبتنام افراد در بسیج یا گروههای جهادی به معنای فعال بودن آنها نیست.
سردار زهرایی افزود: کنشگر فعال کسی است که در عرصههای اجتماعی، سازندگی، پیشرفت و مواسات وارد میدان شود و نقشآفرینی کند؛ بنابراین باید سازوکاری ایجاد کنیم که ظرفیتهای موجود را به عرصه عمل متصل کند.
«کمربسته»؛ حلقه اتصال مردم و حرکت جهادی
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به مفهوم «کمربسته» گفت: برای پیشبرد کار جهادی در هر منطقه به افرادی نیاز داریم که میدان را بشناسند، مقبولیت اجتماعی داشته باشند و برای حل مسائل مردم پای کار بایستند.
وی افزود: کمربسته همان فردی است که در یک جغرافیا یا عرصه مشخص، مسئولیتپذیر و میداندار است و اگر ظرفیت او درست جهتدهی و حمایت شود، میتواند بسیاری از مسائل را با تکیه بر مردم حل کند.
زهرایی ادامه داد: این رویکرد، بسیج سازندگی را از فضای پیمانکاری خارج میکند و به سمت فعالیت واقعی با مردم و برای مردم سوق میدهد.
وی با تفکیک میان خدمات اجتماعی و خدمات اجتماعی اثربخش گفت: هر خدمت اجتماعی الزاماً اثربخش نیست؛ برای مثال، توزیع بسته معیشتی یک خدمت است، اما لزوماً توانمندسازی ایجاد نمیکند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: ایجاد یک واحد تولیدی و اشتغالزایی برای چندین نفر، مهارتآموزی و ایجاد شغل یا اقداماتی که موجب کاهش هزینههای زندگی مردم میشود، نمونههایی از خدمات اجتماعی اثربخش است.
دعوت از جهادگران فارس برای مشارکت در طراحی رویکرد جدید
سردار زهرایی در پایان با تأکید بر نقش جهادگران در شکلگیری رویکرد جدید بسیج سازندگی گفت: این رویکرد هنوز در مرحله طراحی و بررسی است و جهادگران، نیروهای فکری و افرادی که در میدان مردم حضور دارند باید کمک کنند تا این مسیر به شکل صحیح و متناسب با واقعیتهای جامعه طراحی و اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ساختن شبکهای از نیروهای پای کار انقلاب و کنشگران فعال است که بتوانند در عرصههای مختلف اجتماعی، سازندگی، پیشرفت و مواسات نقشآفرینی کنند.
نظر شما