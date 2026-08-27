یتیمان گلپایگان ۱۱ حامی خارجی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طالاری بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این نهاد، به تشریح وضعیت مددجویان تحت حمایت و خدمات ارائه‌شده در حوزه‌های مختلف پرداخت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳ هزار و ۶۴۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گلپایگان قرار دارند، اظهار کرد: از این تعداد، یک‌هزار و ۴۹۲ خانوار دارای سرپرست مرد و دو هزار و ۱۵۶ خانوار دارای سرپرست زن هستند. همچنین ۳۸۷ خانوار از اقشار مختلف، ۱۳۲ خانوار بدسرپرست یا دارای وضعیت متارکه، ۵۲۱ خانوار زنان مطلقه، ۴۲ خانوار خانواده زندانیان، ۱۰۸ خانوار فاقد سرپرست به دلیل فوت سرپرست و ۲ هزار و ۲۵۳ خانوار با سرپرست سالمند تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

رئیس کمیته امداد گلپایگان افزود: ۲۰ خانوار نیز در قالب طرح نگهداری از کودک یا سالمند و ۷۴ خانوار به علت بیماری سرپرست تحت پوشش قرار دارند. همچنین ۲۵۲ بیمار خاص و صعب‌العلاج تحت حمایت کمیته امداد هستند که ۹۰ نفر از آنان به دلیل شرایط جسمی از پوشینه استفاده می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۶۲ دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی و ۹۸ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان هستند. از این تعداد، ۱۱۰ نفر به عنوان نخبگان علمی، ورزشی و قرآنی شناسایی شده‌اند.

طالاری با اشاره به وضعیت فرزندان تحت حمایت اظهار داشت: در حوزه ایتام و محسنین، مجموعاً یک‌هزار و ۸ نفر فرزند تحت حمایت دارای حامی هستند که شامل ۱۱۰ یتیم و ۸۹۸ فرزند محسنین می‌شوند. میانگین دریافتی ماهانه ایتام از حامیان حدود سه میلیون تومان و برای فرزندان محسنین حدود ۴۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: در مجموع ۲ هزار و ۴۳۲ حامی در سطح شهرستان از فرزندان تحت حمایت پشتیبانی می‌کنند. همچنین یک حامی کشوری که ساکن گلپایگان نیست، از ۹۰۰ نفر از فرزندان این شهرستان حمایت می‌کند. ۱۱ حامی خارج از کشور نیز در حمایت از فرزندان گلپایگانی مشارکت دارند و تعدادی از شرکت‌ها نیز به صورت گروهی از ایتام و محسنین حمایت می‌کنند.

رئیس کمیته امداد گلپایگان با اشاره به فعالیت مراکز نیکوکاری گفت: در شهرستان ۱۲ مرکز نیکوکاری فعال است که ۹ مرکز عمومی و سه مرکز تخصصی در حوزه‌های کارآفرینی، زکات و آموزش فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه به تشریح بخشی از خدمات ارائه‌شده طی دو سال گذشته پرداخت و گفت: در این مدت ۴۳ مورد ازدواج و یک مورد ازدواج مجدد در میان مددجویان تحت حمایت ثبت شده که برای تمامی آنان تسهیلات خرید جهیزیه و کمک‌های بلاعوض اختصاص یافته است.

طالاری افزود: طی دو سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق صندوق امداد ولایت به مددجویان پرداخت شده و همچنین ۸۰۰ خانوار جدید نیز تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت ۴۵۰ بسته پوشاک، ۸۱۰ سبد کالای معیشتی و ۱۷۰ بسته بهداشتی میان خانواده‌های تحت حمایت توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد گلپایگان با اشاره به تأمین لوازم ضروری منزل برای مددجویان گفت: در سال گذشته مجموعاً ۲۷۸ قلم لوازم ضروری شامل ۱۵ کولر، ۳۱ تخته فرش، ۴۲ دستگاه اجاق گاز، ۵۳ بخاری، ۷۳ یخچال، ۲۹ تلویزیون، ۹ آبگرمکن، ۱۸ جاروبرقی و ۸ پنکه در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین برای ۲۷ نوعروس و هفت مورد ازدواج مجدد، کارت‌های اعتباری خرید جهیزیه با همکاری دیجی‌کالا تأمین شد و ۹ سری جهیزیه نیز با همکاری ناحیه مقاومت بسیج و سپاه به نوعروسان تحت پوشش اهدا شد.

خدمات درمانی و حمایت از بیماران خاص

طالاری در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته ۶ هزار و ۸۸۱ مورد پرداخت هزینه فرانشیز درمان به مددجویان انجام شده که ارزش آن بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال بوده است.

وی همچنین از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای ۹۲ نفر از زنان سرپرست خانوار خبر داد و افزود: در حوزه مسکن نیز به بیش از ۳۰۰ خانوار تحت حمایت، ماهانه حدود سه میلیون تومان کمک‌هزینه اجاره مسکن پرداخت می‌شود.

رئیس کمیته امداد گلپایگان در پاسخ به سوالی در خصوص تاخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی. فرانشیز مددجویان گفت: پرداخت هزینه‌های درمانی از طریق سامانه «سها» انجام می‌شود. مددجویان پس از دریافت خدمات درمانی شامل ویزیت، دارو، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، مدارک و اسناد خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند.

وی افزود: پس از ثبت مدارک، پرونده‌ها توسط کارشناسان استان بررسی شده و مبالغ مصوب به حساب مددجویان واریز می‌شود. با توجه به اینکه تعداد کارشناسان بررسی‌کننده محدود است و تمامی پرونده‌های استان از همین مسیر رسیدگی می‌شود، فرآیند بررسی و پرداخت ممکن است زمان‌بر باشد.

به گفته وی: بررسی این اسناد و پرداخت هزینه‌ها به صورت استانی انجام می‌شود و معمولاً حدود یک ماه زمان می‌برد تا مدارک بررسی و مبالغ به حساب مددجویان واریز شود. این موضوع در اختیار کمیته امداد یا بهزیستی شهرستان نیست و از طریق استان مدیریت و پرداخت انجام می‌شود.

طالاری تصریح کرد: در برخی مقاطع به ویژه در ایام اخیر و همزمان با برخی اختلالات ناشی از شرایط کشور، روند بررسی و پرداخت‌ها با تأخیر مواجه شد، اما خوشبختانه پرداخت‌ها در حال انجام است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. ممکن است واریز برخی هزینه‌ها با اندکی تأخیر همراه باشد، اما تمامی مبالغ پس از طی مراحل قانونی به حساب مددجویان پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیته امداد گلپایگان در پاسخ به سوالی درباره برنامه کمیته امداد برای خانواده‌های مددجوی دارای سالمند و بیماران خاص گفت: کمیته امداد در راستای حمایت از سالمندان و خانواده‌های تحت پوشش، امکان پرداخت تسهیلات اشتغال به سایر اعضای خانواده را فراهم کرده است و هر فردی که شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود.

وی افزود: همچنین یکی از طرح‌های مهم کمیته امداد در حوزه توانمندسازی اقتصادی، اجرای طرح پنل‌های خورشیدی است. در صورتی که افراد سالمند دارای منزل مسکونی یا فضایی مناسب برای نصب تجهیزات باشند، کمیته امداد نسبت به احداث پنل خورشیدی برای آنان اقدام می‌کند. در مواردی که امکان نصب در محل سکونت وجود نداشته باشد نیز این طرح به صورت تجمیعی اجرا شده و درآمد حاصل از آن در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد.

در بخش دیگری از نشست، با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، خبرنگاران درباره اقدامات کمیته امداد برای حمایت از دانش‌آموزان و جلوگیری از ترک تحصیل آنان سوال کردند.

طالاری در پاسخ اظهار کرد: برای تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد، بسته لوازم‌التحریر به ارزش حداقل یک میلیون تومان در نظر گرفته شده که پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در زمینه ثبت‌نام دانش‌آموزان و دانشجویان نیز تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش منعقد شده است و خانواده‌های تحت پوشش با معرفی‌نامه کمیته امداد می‌توانند از خدمات مربوط به ثبت‌نام رایگان بهره‌مند شوند.

رئیس کمیته امداد شهرستان گلپایگان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، کمک‌هزینه‌های تحصیلی شامل هزینه ثبت‌نام، ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های آموزشی به دانش‌آموزان و دانشجویان پرداخت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت از نخبگان تحت پوشش گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه تحت حمایت کمیته امداد، علاوه بر سایر خدمات، تا سقف شش میلیون تومان در سال به صورت کمک بلاعوض و تشویقی دریافت می‌کنند تا بتوانند مسیر علمی و آموزشی خود را با موفقیت ادامه دهند.