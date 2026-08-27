به گزارش خبرنگارمهر ، حجتالاسلام رضا نوری ظهر پنجشنبه در شورای اداری خراسان شمالی با حضور وزیر نیرو که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ضمن تبریک ایام وحدت، سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) و همچنین هفته دولت، اظهار کرد: هفته دولت، فرصتی برای یادآوری اراده خدمت صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات مردم است.
وی با قدردانی از تلاشهای دولتمردان و مسئولان حاضر در این سفر، بهویژه وزیر، استاندار و مدیران اجرایی، افزود: مردم خراسان شمالی مردمی متدین، جهادی و انقلابی هستند و انتظار میرود مسئولان با تصمیمگیریهای مناسب و خدمات مؤثر، پاسخگوی مطالبات و نیازهای آنان باشند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت قوی شدن کشور، تصریح کرد: چند ماه پیش از شهادت آیتالله رئیسی، رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که علاج بسیاری از مشکلات، قوی شدن کشور است؛ چرا که اگر کشور در برابر دشمنیهای داخلی و خارجی قوی شود، بسیاری از فتنهها، تهدیدها و مشکلات خنثی خواهد شد.
حجتالاسلام نوری ادامه داد: تحقق کشور قوی، نیازمند دولت قوی و مردمی پای کار است. قوه مجریه در این زمینه نقشی بسیار مهم و اثرگذار دارد و دولت باید با عزم جدی، تدبیر، برنامهریزی دقیق و شناخت صحیح ظرفیتهای کشور، برای حل مشکلات تلاش کند.
وی افزود: مسئولان باید از همه ظرفیتها، استعدادها و توانمندیهای موجود در کشور بهره بگیرند و در شرایط بحران، کمبودها و مشکلات، شجاعت لازم برای تصمیمگیری داشته باشند. مبارزه با فساد و وقف کردن خود برای خدمت به مردم نیز از ویژگیهای یک دولت کارآمد و مردمی است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیتالله رئیسی گفت: شهید رجایی الگویی از خدمت شبانهروزی، خستگیناپذیری و دلسوزی برای مردم بود. شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی میتوانند الگوهای ارزشمندی برای مدیران و دولتمردان باشند.
وی بیان کرد: در کنار دولت قوی، مردم نیز باید کنشگر، حاضر در میدان و مطالبهگر باشند. مطالبهگری صحیح و دلسوزانه، حمایت از اقدامات درست، کمک به حل مشکلات و ایستادگی در برابر دشمنیها، از وظایف مهم مردم در مسیر پیشرفت کشور است.
حجتالاسلام نوری با تأکید بر اینکه پیوند دولت قوی و مردم پای کار، کشور را قدرتمند میکند، گفت: هرچه کشور در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی قویتر شود، دشمنان نیز توان کمتری برای ایجاد فتنه و آسیب خواهند داشت.
وی با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران افزود: آنچه امروز از سوی رئیسجمهور آمریکا درباره فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی مطرح میشود، موضوع تازهای نیست و دشمنان پیش از این نیز از همه توان خود در حوزه تحریم و فشار اقتصادی علیه ملت ایران استفاده کردهاند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: البته افزایش فشارها و محدودیتها میتواند مشکلاتی ایجاد کند و به همین دلیل، بیش از گذشته نیازمند تدبیر، تلاش مضاعف، تصمیمگیریهای دقیق و استفاده از ظرفیتهای داخلی هستیم.
وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان دولت در خراسان شمالی، ابراز امیدواری کرد: سفر مسئولان و تصمیمات اتخاذشده، منشأ خیر، گشایش و رفع بخشی از مشکلات مردم استان باشد.
نظر شما