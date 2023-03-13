به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار هانس گروندبرگ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با وی، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل و فصل سیاسی بحران یمن را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اعلام حمایت از استمرار آتش بس، لغو محاصره انسانی و حل و فصل سیاسی بحران یمن مبتنی بر توجه به موضوعات انسانی و در چارچوب گفتگوهای یمنی - یمنی، پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از هرگونه گفتگو که به تأمین صلح و ثبات در یمن کمک کند و همچنین تلاش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد و اعزام نماینده ویژه برای پیگیری موضوع را اعلام کرد.

هانس گروندبرگ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن نیز در این دیدار حمایت جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های سازمان ملل متحد در زمینه صلح در یمن را خواستار شد و تاکید کرد سازمان ملل متحد در تمرکز بر راه حل سیاسی برای حل بحران یمن جدیت دارد.