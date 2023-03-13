محموله بزرگ خط کش دیجیتال قاچاق در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا، مأموران ایست بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان حین کنترل وسایل نقلیه عبوری، یک دستگاه کامیونت ایسوزو را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۱۲۵۰ عدد خط کش دیجیتال به دلیل نقض ماده یک بند الف و ت قانون مبارزه با قاچاق کالا (عدم تطابق موجودی با ثبت سفارش) و نزول ارزش شدید ریالی و عدم اخذ مجوز واردات از کشور وارد کننده کالا و در حالی که فاقد مدارک مثبت گمرکی بود و قصد انتقال به دیگر نقاط کشور داشت را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر یادآور شد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی گفت: در همین ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.