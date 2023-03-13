اختصاص ۹ میلیارد تومان برای تقویت تیم فوتبال شهرداری اردبیل

سجاد محمد حسن پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت تیم فوتبال شهرداری اردبیل ۹ میلیارد تومان بودجه مصوب شده است که امیدواریم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در سال آینده هم بتواند در خصوص تقویت فوتبال موفق عمل کند.

وی در خصوص صدور مجوز برای لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل گفت: با موافقت اعضای شورای شهر بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل دو هزار میلیارد تومان تصویب شد.

عضو شورای شهر اردبیل با بیان اینکه در بودجه مصوب شده هزینه‌های جاری کاهش یافته است؛ گفت: بحث کیفی سازی در فعالیت‌های شهرداری در راستای کاهش هزینه‌ها بررسی شد.

محمد حسن‌پور عنوان کرد: بازگشایی معابر در تمامی مناطق شهری، توجه به ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی بویژه فعالیت ورزشی بانوان، ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله احداث فرهنگسرا، افزایش تجهیزات و ماشین آلات واحد عمرانی و خدمات شهری و ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح شهر از جمله موضوعات مهمی است که در تصویب بودجه مورد توجه قرار گرفته و بودجه مناسبی تخصیص یافته است.

عضو شورای شهر اردبیل تصریح کرد: توجه ویژه به مسائل عمرانی در مناطق مختلف، آبیاری مدرن فضای سبز و تملک حریم پل‌های «داروپخش» و «آقاباقر» از دیگر موضوعات مهم بررسی شده در این بودجه بوده است.

محمدحسن‌پور گفت: همچنین در بودجه ۱۴۰۲ بودجه مناسبی برای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی شهر مبلمان شهری و توسعه فضای سبز تعلق گرفته است.

وی با بیان اینکه همچنین در بودجه سال آتی آسفالت‌ریزی معابر شهری در نظر گرفته شده است؛ گفت: طرح نهضت آسفالت در معابر و کوچه‌های شهری بویژه مناطق کم برخوردار با شعار اینکه هیچ کوچه‌ای نباید خاکی باشد اجرا خواهد شد.