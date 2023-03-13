بازدید وزیر علوم از شرکت های دانش بنیان دانشگاه منابع طبیعی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی‌گل شامگاه دوشنبه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حاضر و از بخش‌های مختلف این مرکز آموزش عالی بازدید کرد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بدو ورود به دانشگاه منابع طبیعی گرگان در یادمان شهید گمنام این مرکز آموزش عالی حاضر و ضمن ادای احترام و قرائت فاتحه یاد شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس را گرامی داشت و نهالی در محوطه این دانشگاه غرس کرد.

زلفی گل همچنین از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کرد و با اشاره به شعار سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین خواستار بهره مندی این واحدها از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری شد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری شامگاه یکشنبه برای حضور در جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشگاه گنبد کاووس و کلنگ زنی چند طرح عمرانی وارد استان گلستان شد.