کشف ۳۱ تن زغال در کهگیلویه و بویراحمد/ ۱۵٠ خودرو توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاوید بخت شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طی یکسال اخیر ۶٠ تن چوب جنگلی قاچاق نیز کشف شده اشت.

وی با بیان اینکه ۴۱ کوره زغال طی یکسال اخیر در مناطق مختلف کشف شده است، اظهار کرد: در مدت ذکر شده ۱۵٠ خودروی حامل چوب قاچاق توقیف شد.

جاوید بخت به عدم استاندارد تعداد قرق بانان استان اشاره کرد و اظهار داشت: استاندارد پوشش قرق بانی یک نفر به ازای هر ۶ هزار هکتار بوده، اما در کهگیلویه و بویراحمد به ازای هر ۳٠ هزار هکتار جنگل یک قرق بان فعال است.

مدیرکل منابع طبیعی استان از رفع تصرف ۴۵٠ هکتاری عرصه‌های ملی و منابع طبیعی خبر داد و اظهار کرد: ۳۷۱ فقره پرونده تخریب و تصرف یع میزان ۲۵۵ هکتار نیز تشکیل شد.