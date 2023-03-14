به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر بابایی ضمن توصیه‌های پلیس برای مراسم چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: در لحظات شیرین سال نو با حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه خطرناک کام خود و دیگران را تلخ نکنند.

وی با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال ضمن اعلام هشدار ایمنی به خانواده‌ها اظهار کرد: در شادی فرزندان دلبندمان را همراهی کنیم تا همیشه نظاره گر گل خنده‌هایشان باشیم چون حوادث ناگوار که موجب قطع عضو شوند ضایعه‌ای جبران ناپذیر برای همه عمر است.

سرهنگ بابایی افزود: با احتیاط و پرهیز از رفتارهای پرخطر در مراسم چهارشنبه آخر سال زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنیم، مراقب رفتارهای ناهنجار خود و دیگران بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشت انتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اضافه کرد: با ایجاد سر و صدای ناهنجار و مهیب و استفاده از مواد محترقه غیرمجاز، شادکامی خود را به تلخ کامی دیگران تبدیل نکنیم چون بازی با مواد محترقه و آتش زا ابتدا سلامت خود و سپس دوستان و خانواده را تهدید می‌کند.