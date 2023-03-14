ممنوعیت جابجایی منازل طی تعطیلات نوروزی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به تقارن ایام نوروز ۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: از آنجایی که طی یکسال گذشته بیماری کرونا تا حدود زیادی فروکش کرده بنابراین به نظر می‌رسد که امسال با افزایش موج سفرهای نوروزی مواجه خواهیم بود، که این مسئله لزوم برنامه ریزی و اهتمام دستگاه‌های اجرایی مختلف را برای پذیرایی شایسته از گردشگران و مسافران در این ایام می‌طلبد.

وی ادامه داد: این برنامه ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که سلامت، رفاه حال و تأمین امنیت جانی، مالی و روانی مردم و نیز بهره مندی هرچه تمام تر آنها از برکات ماه خدا را به همراه داشته باشد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا به منظور ارائه خدمات مناسب به افراد و برای صیانت از حقوق عامه هرکدام از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه به تناسب حوزه کاری خود باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهند و پس از ایام تعطیلات و ماه مبارک رمضان گزارش آن را به دادسرا ارائه دهند و در صورت عدم انجام وظایف قانونی به عنوان ترک فعل، مستوجب پیگرد قانونی خواهد شد.

وی در ادامه به برخی از وظایف نیروی انتظامی استان در این ایام اشاره کرد و افزود: با توجه به تردد بالایی که در محورهای استان خواهیم داشت باید همه ظرفیت پلیس راه به کار گرفته شود و گشت‌های محسوس و نامحسوس به ویژه در مبادی ورودی و خروجی، توقفگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری و گشت‌های جاده‌ای در شب‌ها افزایش پیدا کند.

کرمی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم شایع مانند نزاع، خرید، فروش، عرضه و استعمال مواد مخدر، سرقت، تکدی گری و اقدامات منتهی به تهدید علیه بهداشت عمومی باید گشت‌های انتظامی استان تقویت شود و دستگاه‌های ذیربط نیز در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی ادامه داد: به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با ایام نوروز گشت‌های انتظامی با حضور فعال در معابر و اماکن عمومی، مراکز تجاری، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و… نسبت به روزه خواری شهروندان هشدار و تذکر دهند و اگر افرادی تظاهر به روزه خواری کردند، با رعایت ضوابط قانونی، شرعی و مستندسازی به مراجع قضائی معرفی شوند.

دادستان کرمانشاه به لزوم تأمین امنیت گردشگران و مسافران نوروزی هم در این ایام تاکید کرد و گفت: امنیت پارک‌ها و تفرجگاه‌ها به ویژه پارک‌های شرقی و غربی طاق بستان توسط مأموران و یگان‌های انتظامی برای حضور مردم خصوصاً در زمان افطار و بعد از آن تقویت شود.

وی در ادامه اعلام کرد: همچنین در فرودگاه، پایانه‌های مسافربری برون شهری، راه آهن و ایستگاه‌های آن گشت‌های انتظامی به منظور بالا رفتن ضریب حفاظتی و امنیتی و پیشگیری از وقوع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی و تأمین نظم و امنیت مسافرین ورودی و خروجی و گردشگران در دستور کار قرار گیرد.

کرمی با تاکید بر اینکه فرماندهی انتظامی استان با برنامه ریزی جامع، بکارگیری حداکثر توان و بهره گیری از ظرفیت نیروهای آموزش دیده فرصت ارتکاب جرم از افرادی که دارای استعداد مجرمانه است را سلب کند، افزود: در این راستا زندانیانی که دارای محکومیت در حال اجرا بابت سرقت هستند و پیش تر از مرخصی استفاده کرده‌اند و پس از خاتمه مرخصی به زندان مراجعت نکرده‌اند، شناسایی و به زندان بازگردانده شوند.

دادستان کرمانشاه با بیان اینکه هرگونه جابجایی منزل در این ایام ممنوع است، تاکید کرد: به منظور پیشگیری از سرقت هرگونه جابه جایی وسایل منزل در تعطیالت نوروزی و تا تاریخ ۱۳ فروردین ماه در کرمانشاه ممنوع بوده و برای انجام این کار باید با کلانتری‌های محل هماهنگی انجام گیرد.

وی در ادامه اعلام کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی با همکاری اداره اجرائیات شهرداری نسبت به جمع آوری و توقیف وسایل تمامی دستفروشانی که مبادرت به عرضه و فروش چاقو، قمه، شمشیر، پنجه بوکس، زنجیر و سایر وسایل مشابه می‌کنند اقدام و پس از توقیف وسایل ضمن تنظیم صورت جلسه پرونده قضایی در دادسرا تشکیل شود.

کرمی در ادامه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف کرد تا به منظور پیشگیری از سرقت اموال بیت المال در این ایام تمهیدات لازم را انجام دهند.