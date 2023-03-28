عدم توفیق شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱، افزود: حمل و نقل در این سال توفیق جدی نداشته است.

وی ادامه داد: در زمینه توسعه ناوگان اتوبوسرانی اعم از اورهال، تعمیر اساسی، جایگزین کردن و خرید اتوبوس نو اقدام چشمگیری رخ نداده است.

قائمی با بیان اینکه به دلیل آنکه نیاز تهران بسیار بیشتر از آنچه اعلام شده است گفت: این باور در فرد ایجاد می‌شود که باید اقدامات بیشتر صورت گیرد در حوزه تاکسیرانی، مترو و اتوبوس شاهد اقبال خوبی نبوده ایم و به همین دلیل پیشنهاد شد ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر پیشنهادات شهرداری به بودجه حوزه حمل و نقل اختصاص یابد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: امیدوارم امسال دوستان ما در شهرداری بتوانند برنامه‌ای که برای آنها پیش بینی شده است را محقق کنند تا این گره کوره شهر تهران برطرف شود