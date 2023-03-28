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۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

عدم توفیق شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی

عدم توفیق شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: حمل و نقل در سال گذشته توفیق جدی نداشته است.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱، افزود: حمل و نقل در این سال توفیق جدی نداشته است.

وی ادامه داد: در زمینه توسعه ناوگان اتوبوسرانی اعم از اورهال، تعمیر اساسی، جایگزین کردن و خرید اتوبوس نو اقدام چشمگیری رخ نداده است.

قائمی با بیان اینکه به دلیل آنکه نیاز تهران بسیار بیشتر از آنچه اعلام شده است گفت: این باور در فرد ایجاد می‌شود که باید اقدامات بیشتر صورت گیرد در حوزه تاکسیرانی، مترو و اتوبوس شاهد اقبال خوبی نبوده ایم و به همین دلیل پیشنهاد شد ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر پیشنهادات شهرداری به بودجه حوزه حمل و نقل اختصاص یابد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: امیدوارم امسال دوستان ما در شهرداری بتوانند برنامه‌ای که برای آنها پیش بینی شده است را محقق کنند تا این گره کوره شهر تهران برطرف شود

کد مطلب 5734198
مهشید جعفری معظم

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