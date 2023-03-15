به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چگونه افلاطون بخوانیم» نوشته ریچارد کروت به‌زودی با ترجمه نیما علوی توسط نی منتشر و راهی بازار نشر می‌شود. ریچارد کروت فیلسوف معاصر آمریکایی است و پیشتر کتاب‌های «اخلاق ارسطو» و «افلاطون» در قالب ترجمه مداخل دانشنامه استنفورد او به فارسی منتشر شده بود.

موضوعاتی که افلاطون به آن‌ها پرداخته متنوع و وسیع‌اند. او پرسش‌هایی را مطرح کرد که امروز هم پیش روی ما هستند و برای پاسخ به آنها به مطالعه صورت‌های انتزاعی پرداخت. جهان ایده‌ها موضوع جست‌وجوی افلاطون برای کشف حقیقت شد. آثار افلاطون نیز پس از ورود به تمدن اسلام تأثیر مهمی روی جریان‌های مختلف فلسفه اسلامی گذاشتند.

ریچارد کروت در این مقدمه بی‌نظیر اندیشه یکی از بنیان‌گذاران فلسفه غرب را، از خلال گفت‌وگوهایی که نوشته، کاویده است. او از محاورات اولیه و پرسش‌های اخلاقی افلاطون آغاز می‌کند و تا بررسی متافیزیک افلاطون در آثار متأخرتر پیش می‌رود.