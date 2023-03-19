به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در سومین نشست عملیاتی مهرواره همدلی استان بوشهر اظهار داشت: طرح مهرواره محله همدل در محلات در ماه مبارک رمضان بسیار ارزشمند و دارای آثار و برکات مهمی است.
وی با بیان اینکه خدمات نظام در همه ابعاد باید تبیین و تشریح شود، اظهار داشت: با وجود جنگهای نظامی، اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فتنه و انواع توطئهها در ۴۴ سال گذشته، نظام اسلامی ایران پیشرفتهای قابل توجهی کرده است که باید در ابعاد گوناگون تبیین و بازگو شود.
آیتالله صفایی بوشهری یاس، ناامیدی و ایجاد بدبینی را از اهداف دشمنان علیه ملت ایران دانست و تصریح کرد: رسانهها مشکلات و ضعفهای کوچک را بزرگنمایی میکنند ولی کارهای بزرگ و برنامههای مهم در رسانهها مورد توجه قرار نمیگیرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر پیشرفت نظام اسلامی را منحصربهفرد دانست و بیان کرد: با وجود جنگ ۸ ساله علیه نظام اسلامی و فشارها و تحریمهای گوناگون ولی ایران اسلامی پیشرفتهای قابل توجهی در ابعاد مختلف علم، فناوری، بهداشت، درمان، دانشگاهها، فضاهای آموزشی و دیگر زیرساختها در نقاط کشور شده است.
وی با تاکید بر توجه به زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: آسیبهای فرهنگی و اجتماعی باید شناسایی، بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه شود.
آیت الله صفایی بوشهری سفر رئیس جمهور به استان را یادآور شد و گفت: این سفر دستاوردهای مهمی در بخشهای مختلف جامعه داشته است که باید در قالب جهاد تبیین بیان شود.
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