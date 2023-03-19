  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۱۳

امام جمعه بوشهر:

زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر تقویت شود

زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر تقویت شود

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت:‌ زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در سومین نشست عملیاتی مهرواره همدلی استان بوشهر اظهار داشت: طرح مهرواره محله همدل در محلات در ماه مبارک رمضان بسیار ارزشمند و دارای آثار و برکات مهمی است.

وی با بیان اینکه خدمات نظام در همه ابعاد باید تبیین و تشریح شود، اظهار داشت: با وجود جنگ‌های نظامی، اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فتنه و انواع توطئه‌ها در ۴۴ سال گذشته، نظام اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل توجهی کرده است که باید در ابعاد گوناگون تبیین و بازگو شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری یاس، ناامیدی و ایجاد بدبینی را از اهداف دشمنان علیه ملت ایران دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها مشکلات و ضعف‌های کوچک را بزرگ‌نمایی می‌کنند ولی کارهای بزرگ و برنامه‌های مهم در رسانه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر پیشرفت نظام اسلامی را منحصربه‌فرد دانست و بیان کرد: با وجود جنگ ۸ ساله علیه نظام اسلامی و فشارها و تحریم‌های گوناگون ولی ایران اسلامی پیشرفت‌های قابل توجهی در ابعاد مختلف علم، فناوری، بهداشت، درمان، دانشگاه‌ها، فضاهای آموزشی و دیگر زیرساخت‌ها در نقاط کشور شده است.

وی با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی باید شناسایی، بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه شود.

آیت الله صفایی بوشهری سفر رئیس جمهور به استان را یادآور شد و گفت: این سفر دستاوردهای مهمی در بخش‌های مختلف جامعه داشته است که باید در قالب جهاد تبیین بیان شود.

کد مطلب 5736714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها