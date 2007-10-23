به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی مدیر کل وصول درآمدهای شهرداری تهران در چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران خطاب به اعضای شورا گفت: شهرداری تهران برای جلوگیری از درخواست های بی مورد این لایحه را به شورا ارائه داده است و این لایحه در صورت تصویب نهایی می تواند برای شهرداری تهران درآمد مالی به همراه داشته باشد.

هاشمی تصریح کرد: کارشناسان شهرداری برای بازدید از اماکن و املاک شهروندان متقبل هزینه می شوند که با این لایحه می خواهیم این هزینه ها را نیز جبران کنیم.

مدیر کل وصول درآمدهای شهرداری تهران همچنین افزود: تا پایان آبان ماه بیست تا 25 لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه می شود که هر یک از آنها یک تا 5 میلیارد تومان درآمد برای شهرداری تهران به همراه دارد.

وی تصریح کرد: در این لایحه پیش بینی شده که پروانه ساختمان ها تا 150 متر 3000 تومان، تا 300 متر 6000 تومان و از 300 تا 500 متر 7000 تومان از متقاضیان دریافت شود.

در همین خصوص احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت: باید در این لایحه رویکردهای اجتماعی را نیز لحاظ کنیم. چرا که با تصویب آن در واقع عوارض جدیدی را وضع می کنیم که با توجه به حجم درآمدهای وصولی از این ناحیه، نباید نام عوارض جدید بر آن بگذاریم.

حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر نیز تاکید کرد: شهرداری باید برای هر دریافت خود از شورای شهر، مجوز دریافت کند حتی اگر حجم این دریافت ها اندک باشد.

پس از صحبتهای اعضا در نهایت یک فوریت لایحه مجوز اخذ بهای خدمات کارشناسی توسط شهرداری تهران به تصویب اعضای شورا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین دراین جلسه یک فوریت طرح ساماندهی راهکارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفان توزیع ، حمل و امحای نامناسب پسماندهای عادی در معابر و فضاهای شهر تهران به تصویب رسید.

در جریان بررسی یک فوریت این طرح، معصومه ابتکار رئیس کمیته زیست محیطی شورای شهر خاطر نشان کرد: بهتر است این طرح در قالب طرح جامع ساماندهی زباله در شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: در حال حاضر ظرفیت های قانونی برای فعال تر شدن این موضوع موجود است و امیدواریم در این خصوص به هماهنگی های لازم برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در جلسه امروز شورا یک فوریت لایحه اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از مهاجرین خارجی مقیم شهر تهران به تصویب رسید.

بدین ترتیب در جلسه چهل و هشتم شورا سه لایحه و طرح یک فوریتی به تصویب اعضا رسید و همچنین بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه کارنامه عملکرد معاونین، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری به جلسه آتی موکول شد.