رام الله علیه «اسموتریچ» به دادگاه بین المللی کیفری متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در پاسخ به موضع گیری بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که گفته بود «چیزی به نام ملت فلسطین وجود ندارد» اعلام کرد که از دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد خواست تا وی را بازداشت کند.

وزارت خارجه فلسطین در بیانیه خود افزود: اظهارات غیرمسئولانه و تحریک آمیز وزیر نژادپرست و تروریست را که ناشی از نفرت، تروریسم، کینه و ادعای برتری نژادی یهودیان بر سایر ملت های جهان به ویژه مردم فلسطین است را ملاحظه کردیم.

در این بیانیه آمده است: ما از دادگاه بین‌المللی کیفری می‌خواهیم که فوراً برای صدور حکم بازداشت علیه این تروریست نژادپرست که تمام قوانین را زیر پا گذاشته، اقدام کند.

وزارت خارجه فلسطین همچنین مخالفت خود را با «اجازه فرانسه به اسموتریچ برای انتشار بیانیه ‌های فاشیستی در خاک خود» ابراز کرد.

این وزارتخانه افزود: ما از مقامات فرانسه می خواهیم اطمینان حاصل کنند که هر گونه فعالیتی که در قلمرو این کشور انجام می شود، قوانین مصوب را نقض نمی کند.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه داد: ما از مقامات فرانسه انتظار داریم هرگونه نسبتی با گفته های این تروریست نژادپرست را تکذیب کرده و خاک فرانسه تبدیل به پایگاهی برای دعوت به نژادپرستی، فاشیسم و تروریسم اسرائیلی نشود و تأکید کنند که اجازه تکرار چنین جنایاتی در خاک این کشور داده نخواهد شد.

این وزارتخانه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا برای جلوگیری از ورود اسموتریچ به خاک خود موضع یکسانی اتخاذ کند.

روز گذشته، مصر، اردن و نیز گروه های فلسطینی، موضع گیری اسموتریچ را محکوم کردند.